Ювелирное искусство

MIUZ Diamonds стал частью клипа Люси Чеботиной на трек «Каблук»

Ювелирный дом вдохновил сценарий клипа, в котором героиня Люси Чеботиной снимает колье с рекламного постера и надевает его на себя.

Ювелирное изделие не просто становится частью образа — оно подчеркивает характер и внутренние перемены героини. Так и в жизни: холодный блеск бриллиантов в витринах оживает только тогда, когда украшение выбирает та, кому оно действительно близко — по стилю, настроению и характеру.

Украшения из клипа

 

Колье MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium с центральным бриллиантом в огранке «сердце» и 34 бриллиантами огранок «круг» и «груша» — общим весом 13,4 карата

Кольцо из той же коллекции с бриллиантом в огранке «маркиз» весом 3,60 карата и двумя бриллиантами в огранке «half moon» общим весом 0,77 карата

Браслет Royal Diamond, инкрустированный 651 бриллиантом общим весом 53,47 карата

«MIUZ Diamonds, сохраняя уважение к своим традициям, развивается в том числе и в ритме современного мира — в его настроении, стиле и ценностях. Мы поддерживаем молодые таланты и культурные инициативы, которые отражают дух времени, и показываем, что украшения MIUZ Diamonds — это не только классика, но и стиль, мода и индивидуальность,» — отметила директор департамента маркетинга Надежда Вартанова.

Клип доступен к просмотру на ведущих музыкальных и развлекательных платформах.

