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Ювелирное искусство

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Кольца-бантики, часы-змеи и колье-партитура: главные украшения февраля

К хайлайтам месяца (во главе с «Аидой» в Мариинке и «Ромео и Джульеттой во мгле» в МДТ!) намереваемся быть в полной ювелирной готовности — с треугольными гранд-изумрудам Parure Atelier, огненными мозамбикскими рубинами Maxim Demidov и космическими жемчужинами Mimi. 

Posié

Posié, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Posié, цена по запросу

Релонч хита Верди под чутким руководством режиссера Джанкарло дель Монако в Мариинском требует от публики особого блеска. И если это не золотое ожерелье-успех дочери фараона, то тогда точно колье Posié из коллекции «Опера». Драгоценные камни в нем расставлены как нотные знаки в партитуре — бриллианты огранок «маркиз», «изумруд» и «круг» выдерживают строгий ритм, а партии хора тянутся лентами из еще двух сотен драгоценных камней меньшего размера. Главную арию исполняет огромная прозрачная слеза трехкаратной «груши».

Mercury

Mercury, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Mercury, цена по запросу

Символ кокеткора и будуаркора, бант триумфально вернулся в наши луки: кольцо Mercury из коллекции Classic — витая золотая лента с бриллиантовым паве и подвеска с розовым бриллиантом — раздает самый романтический вайб и готово срочно выйти в свет, чтобы блистать на балете-бестселлере «Коппелия» в Мариинском.

Parure Atelier

Parure Atelier, 19 987 000 руб.
Архивы пресс-служб

Parure Atelier, 19 987 000 руб.

Серьги Parure Atelier — драгоценная редкость и по характеристикам минералов (два гигантских изумруда 7,99 и 7,07 карат!), и по их огранке. Центральные камни стали «треугольником», а бриллианты — «гексагоном».

Sif Jakobs

Sif Jakobs, AllTime, 14 500 руб.
Архивы пресс-служб

Sif Jakobs, AllTime, 14 500 руб.

Исландская художница с датским ПМЖ коллекционирует профнаграды (шесть премий за семь лет, например!) и разноцветные цирконы нетипичной огранки. На серебряном колье Sif Jakobs с золотым покрытием подвешены семь таких трофеев формы «багет».

Feliksov Diamonds

Feliksov Diamonds, 629 970 руб.
Архивы пресс-служб

Feliksov Diamonds, 629 970 руб.

Два овальных изумруда общим весом в три с половиной карата на серьгах Feliksov Diamonds — как две прорези на маске Dama di Venezia в обсыпке сотни бриллиантов.

Maxim Demidov

Maxim Demidov
Архивы пресс-служб

Maxim Demidov

Горячий мозамбикский рубин весом 24,63 карата охраняют на кольце Maxim Demidov выстроенные шеренгой 52 бриллианта.

Cuervo y Sobrinos

Cuervo y Sobrinos, AllTime, 472 900 руб.
Архивы пресс-служб

Cuervo y Sobrinos, AllTime, 472 900 руб.

Дебютная серия часов в честь Эмилио Джузеппе Фарины пролетела по бутикам болидом. Новый хронограф Historiador Nino Farina II вышел на трассу, чтобы побить рекорд прошлогоднего солд­аута. У него есть все шансы: более универсальный корпус (40 миллиметров диаметром против 42 у Historiador Nino Farina I), палитра в цветах той же победной Alfa Romeo 158, но без жанра «панды» с темными счетчиками. В новой модели больше ветра, света и легкости — даже пушеры хронографа теперь сглажены, чтобы не цеплять водителя за кашемировый рукав. Ведь, как выяснилось, не все це­нители «Альфетты» носят гоночный комбинезон!

Mimi

Mimi, ДЛТ, 84 500 руб.
Архивы пресс-служб

Mimi, ДЛТ, 84 500 руб.

За 60 лет работы с жемчугом (отец-основатель Mimi Фаусто Броджиан первым привез в Италию Mikimoto!) миланская марка научилась подавать его в лучшем виде. И даже миксовать с самоцветами послойно: в коллекции Big Bang на орбиты из розового золота помещены триплеты. Ядром этих планет стал перламутр, поверхностью — пластина оникса, коралла, бирюзы, хризопраза или лабрадорита, а свет преломляет атмосферный купол-кушон из горного хрусталя.

Hublot

Врываемся в празднование китайского Нового года (до 12 февраля!) в лимитированных Spirit of Big Bang Year of the Snake из швейцарских часовых мастерских Hublot. На фирменном открытом циферблате пригрелась змейка (с золотым напылением!), а керамический корпус и каучуковый ремешок украшены чешуйчатым узором. Новинка оснащена мануфактурным калибром HUB4700, который можно увидеть со стороны не только открытого циферблата, но и задней крышки, изготовленной из ультрапрочного сапфирового стекла. Бонус для коллекционеров: серия Spirit of Big Bang Year of the Snake состоит всего из 88 экземпляров.

Montegrappa

Montegrappa

Montegrappa

Встречи с кабанами, лосями, косулями и медведями на стопе до следующего сезона, но их серебряные барельефы остаются под оптическим прицелом из серебра с фианитами на клипе коллекционной ручки Montegrappa. Серию Wildlife мануфактура в Бассано-дель-Граппа сделала специально для российской компании Mercury. Мастера использовали старинную технику литья методом утраченного воска, которая формирует полые тонкостенные фигуры из металла — точно как у фламандца Джамболоньи!

L’Duchen

L’Duchen, 46 900 руб.

L’Duchen, 46 900 руб.

Главные герои новинки от швейцарских часовщиков L’Duchen — три небесных тела, которые не только украшают циферблат, но и дополняют индикаторы дат, дней недели и лунных фаз. Полумесяц, Солнце и Земля (расположились на небесном фоне из натурального перламутра!) находятся под защитой прочного сапфирового стекла, окруженного 60 фианитами.

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Материал из номера:
Февраль

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