Кольца-бантики, часы-змеи и колье-партитура: главные украшения февраля

Дебютная серия часов в честь Эмилио Джузеппе Фарины пролетела по бутикам болидом. Новый хронограф Historiador Nino Farina II вышел на трассу, чтобы побить рекорд прошлогоднего солд­аута. У него есть все шансы: более универсальный корпус (40 миллиметров диаметром против 42 у Historiador Nino Farina I), палитра в цветах той же победной Alfa Romeo 158, но без жанра «панды» с темными счетчиками. В новой модели больше ветра, света и легкости — даже пушеры хронографа теперь сглажены, чтобы не цеплять водителя за кашемировый рукав. Ведь, как выяснилось, не все це­нители «Альфетты» носят гоночный комбинезон!