Кольца-бантики, часы-змеи и колье-партитура: главные украшения февраля

Врываемся в празднование китайского Нового года (до 12 февраля!) в лимитированных Spirit of Big Bang Year of the Snake из швейцарских часовых мастерских Hublot. На фирменном открытом циферблате пригрелась змейка (с золотым напылением!), а керамический корпус и каучуковый ремешок украшены чешуйчатым узором. Новинка оснащена мануфактурным калибром HUB4700, который можно увидеть со стороны не только открытого циферблата, но и задней крышки, изготовленной из ультрапрочного сапфирового стекла. Бонус для коллекционеров: серия Spirit of Big Bang Year of the Snake состоит всего из 88 экземпляров.