18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Орлиный глаз, художественная патина и тексалиум: вот главные часы июня

Поделиться:

Собрали небольшую книгу рекордов из часов: самые легкие для своего диаметра, с самым большим запасом хода и с самым скоростным спусковым механизмом.

Hublot

Архивы пресс-служб

Сверхсложный механизм со скелетонированными микроротором и парящим турбийоном заковали на мануфактуре Hublot в Ньоне в 43-миллиметровый корпус с интегрированным браслетом из карбона и тексалиума (стекловолокна с алюминиевым нанослоем). Модель ограниченной серии в 50 экземпляров смотрится во всех смыслах весомо — а на самом деле Big Bang Integrated Tourbillon Full Texalium-Carbon стали одними из самых легких часов в мире для своего диаметра: 68 граммов вместе с калибром, корпусом и всеми звеньями!

Zenith

Архивы пресс-служб

Новые Zenith Pilot Big Date Flyback понравились бы и пересекшему Ла-Манш в 1909 году Луи Блерио (большому поклоннику часовой мануфактуры), и современным авиаторам: крупной заводной головкой можно управлять, не снимая летных перчаток, функция флайбек позволяет обнулять и перезапускать хронограф за сотые доли секунды, запаса хода в 60 часов должно хватить на беспосадочную кругосветку, а цифры на опаловом циферблате с «канавками», похожими на рифленый фюзеляж, сохраняют видимость в любых погодных условиях.

Chopard

Архивы пресс-служб

За циферблатом-«орлиным глазом» (латунь с гальваническим покрытием и нанесенной вручную патиной!) титановых Chopard Alpine Eagle Cadence 8 HF скрывается редкий высокочастотный калибр. Его спусковой механизм развивает скорость 57 600 полуколебаний в час — то есть трепещет примерно вдвое сильнее обычного. А значит, обеспечивает исключительную точность, что подтверждено сертификатом Швейцарского института хронометрии COSC.

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Июль

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: