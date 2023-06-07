Орлиный глаз, художественная патина и тексалиум: вот главные часы июня

Сверхсложный механизм со скелетонированными микроротором и парящим турбийоном заковали на мануфактуре Hublot в Ньоне в 43-миллиметровый корпус с интегрированным браслетом из карбона и тексалиума (стекловолокна с алюминиевым нанослоем). Модель ограниченной серии в 50 экземпляров смотрится во всех смыслах весомо — а на самом деле Big Bang Integrated Tourbillon Full Texalium-Carbon стали одними из самых легких часов в мире для своего диаметра: 68 граммов вместе с калибром, корпусом и всеми звеньями!