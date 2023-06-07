Орлиный глаз, художественная патина и тексалиум: вот главные часы июня

Собрали небольшую книгу рекордов из часов: самые легкие для своего диаметра, с самым большим запасом хода и с самым скоростным спусковым механизмом.
Hublot
Сверхсложный механизм со скелетонированными микроротором и парящим турбийоном заковали на мануфактуре Hublot в Ньоне в 43-миллиметровый корпус с интегрированным браслетом из карбона и тексалиума (стекловолокна с алюминиевым нанослоем). Модель ограниченной серии в 50 экземпляров смотрится во всех смыслах весомо — а на самом деле Big Bang Integrated Tourbillon Full Texalium-Carbon стали одними из самых легких часов в мире для своего диаметра: 68 граммов вместе с калибром, корпусом и всеми звеньями!
Zenith
Новые Zenith Pilot Big Date Flyback понравились бы и пересекшему Ла-Манш в 1909 году Луи Блерио (большому поклоннику часовой мануфактуры), и современным авиаторам: крупной заводной головкой можно управлять, не снимая летных перчаток, функция флайбек позволяет обнулять и перезапускать хронограф за сотые доли секунды, запаса хода в 60 часов должно хватить на беспосадочную кругосветку, а цифры на опаловом циферблате с «канавками», похожими на рифленый фюзеляж, сохраняют видимость в любых погодных условиях.
Chopard
За циферблатом-«орлиным глазом» (латунь с гальваническим покрытием и нанесенной вручную патиной!) титановых Chopard Alpine Eagle Cadence 8 HF скрывается редкий высокочастотный калибр. Его спусковой механизм развивает скорость 57 600 полуколебаний в час — то есть трепещет примерно вдвое сильнее обычного. А значит, обеспечивает исключительную точность, что подтверждено сертификатом Швейцарского института хронометрии COSC.
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