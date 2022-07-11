На парижской Неделе Высокой моды Chopard представили украшения из коллекции Red Carpet

Chopard презентовали избранные украшения коллекции Red Carpet на Вандомской площади. Это бриллиантовое колье с центральным камнем фантазийного светло-желтого с коричневым цвета грушевидной огранки весом 70 карат, длинное колье с подвеской Peace and Love, украшенное цветами из сапфиров, аметистов, цаворитов и гранатов, колье из рубеллитов и розовых сапфиров, длинные серьги-подвески из бриллиантов грушевидной огранки общим весом 35 карат, серьги из окрашенного титана с розетками из камней – сапфиров, аметистов и желтых бриллиантов, браслет-манжету из кунцитов, сапфиров, аметистов и танзанитов, а также бело-розовые серьги с резным золотым декором.