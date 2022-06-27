Chopard выпустили лимитированную серию часов в честь юбилея ралли 1000 Miglia

Среди их функциональных особенностей — четкость индикации. За нее отвечают большие стрелки в виде палочек с ярко-синими краями, а также часовые метки с такой же контрастной синей каймой. Забота о читабельности индикации просматривается также в дизайне крупного окошка даты в положении «3 часа»: оно увеличено благодаря «лупе», вырезанной с обратной стороны прозрачного сапфирового стекла. Функциональные зоны циферблата отличаются друг от друга деталями отделки. Счетчики хронографа в положениях «6» и «12 часов» зрительно выделяются благодаря спиралевидному узору по периферии и нанесенной методом декалькомании разметке.