Chopard выпустили лимитированную серию часов в честь юбилея ралли 1000 Miglia

Компания Chopard — партнер и официальный хронометрист ралли 1000 Miglia — создала новую серию, посвященную этой гонке. Новый хронограф Mille Miglia 2022 Race Edition представлен в двух версиях: стальном корпусе (1000 экземпляров) и корпусе из этичного 18-каратного розового золота и стали (250 экземпляров).
Часы Mille Miglia 2022 Race Edition от предыдущих моделей коллекции некоторыми деталями. Прежде всего, их серебристо-серый циферблат украшен легким круговым сатинированием, а стрелки, часовые метки и вставка ободка выполнены в насыщенно-синем цвете.
Среди их функциональных особенностей — четкость индикации. За нее отвечают большие стрелки в виде палочек с ярко-синими краями, а также часовые метки с такой же контрастной синей каймой. Забота о читабельности индикации просматривается также в дизайне крупного окошка даты в положении «3 часа»: оно увеличено благодаря «лупе», вырезанной с обратной стороны прозрачного сапфирового стекла. Функциональные зоны циферблата отличаются друг от друга деталями отделки. Счетчики хронографа в положениях «6» и «12 часов» зрительно выделяются благодаря спиралевидному узору по периферии и нанесенной методом декалькомании разметке.
Еще одна отличительная особенность технической концепции Mille Miglia 2022 Race Edition – высокая точность хода. Это гагантирует испытанный калибр с автоматическим заводом, имеющий балансовую частоту 4 Гц и 48-часовой запас хода. Циферблат Mille Miglia 2022 Race Edition окаймлен фиксированным тонким ярко-синим ободком, на который нанесена тахиметрическая шкала с белыми контрастными метками. Она позволяет с помощью центральной секундной стрелки хронографа измерять среднюю скорость от 60 до 400 км/ч.
Третья особенность – отличное сцепление. Грибовидные кнопки часов имеют широкую рифленую поверхность, по которой не скользит нажимающий на кнопку палец. Заводная коронка большого диаметра имеет зазубрины и легко захватывается.
Часы Mille Miglia 2022 Race Edition украшает ремешок из золотистой телячьей кожи с подкладкой из резины. По традиции, установленной при рождении коллекции Mille Miglia, эта подкладка украшена рисунком протектора шин Dunlop Racing 60-х годов.
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