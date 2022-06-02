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Garmin выпустил новую модель умных часов с солнечной зарядной линзой

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Американский бренд GPS-техники и умных часов представил новую модель Forerunner 995 Solar. Устройство заряжается от солнца — и способно работать до 20 дней. 

Фото: Garmin

Новая модель Forerunner 995 Solar с 47-миллиметровым корпусом оснащена цветным сенсорным экраном, функцией контроля сердечного ритма и специальной линзой Power Glass — она преобразует солнечный свет в энергию и заряжает батарею. Устройство может работать до 15 суток (до 42 часов с включенным GPS), а технология Power Glass позволяет увеличить работу до 20 (!) дней. Есть возможность воспроизведения музыки и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Стоит такая модель 600 долларов (примерно 36 882 рубля).

Умные часы, заряжающиеся от солнечного света, — это не первое подобное устройство от Garmin. Как отмечает Inc.Russia, похожую модель компания выпускала еще три года назад. 

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