Hublot создали часы Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire, полностью выполненные из сапфира

Избавившись от видимых винтов, Hublot полностью реконструировали часы и сделали специальные насадки и вставки, способные пропускать сквозь себя солнечный свет. Впервые в истории он может поступать с любой стороны, поэтому модель Integral Tourbillon Full Sapphire буквально светится. Этот эффект создают отражение и преломление света. Особого внимания заслуживает и сверкающий браслет — в нем 165 компонентов, 22 из которых также сделаны из сапфира.