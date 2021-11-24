18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Hublot создали часы Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire, полностью выполненные из сапфира

Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot

Швейцарский бренд представил новинку — модель Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire. Ее браслет и корпус были спроектированы специально, а выполнены они полностью из сапфира.

Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot

Избавившись от видимых винтов, Hublot полностью реконструировали часы и сделали специальные насадки и вставки, способные пропускать сквозь себя солнечный свет. Впервые в истории он может поступать с любой стороны, поэтому модель Integral Tourbillon Full Sapphire буквально светится. Этот эффект создают отражение и преломление света. Особого внимания заслуживает и сверкающий браслет — в нем 165 компонентов, 22 из которых также сделаны из сапфира.

Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot
Пресс-служба Hublot

Текст: Александра Чижова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: