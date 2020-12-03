Ювелирная компания Mercury создала маску для Instagram в виде короны «Мисс Россия»

Материальный прототип маски — корона «Мисс Россия» — создана компанией Mercury в 2018 году. Силуэт короны повторяет форму российских куполов, а также имеет отсылки к диадеме императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II. Аксессуар выполнен из бриллиантов, сапфиров и рубинов (в цвет флага России), а его оправа — из белого золота. Верхушки «куполов» в центре короны и их основания украшают 203 жемчужины Южных морей и Акойя.