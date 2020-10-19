В день жеребьевки группового этапа самого престижного клубного турнира мирового футбола Hublot объявляет о выпуске ограниченной серии смарт-часов Big Bang e UEFA Champions League и приложение Hublot Loves Football UEFA Champions League.
Hublot представил ограниченную серию часов Big Bang e UEFA Champions League для настоящих футбольных болельщиков
Новые часы основаны на модели Hublot Big Bang e connected, выпущенной ранее в этом году. Легкий керамический корпус и каучуковый браслет ограниченной серией из 500 экземпляров выполнены в синем цвете Лиги чемпионов УЕФА. Можно кастомизировать часы на свой вкус, ведь Hublot Store предлагает широкий выбор циферблатов, которые можно загрузить в приложении: cиние цифровые и аналоговые версии, а также специальный цветной циферблат, который можно настроить в соответствии с одним из цветов формы команды-участницы.
В часах, созданных на базе Wear OS by Google, уже установлено новое приложением Hublot Loves Football UEFA Champions League. Каждый его пользователь может установить уведомления (которые всплывают за 15 минут до начала игры) и будет в курсе о голах, пенальти, заменах, желтых и красных карточках и добавленнома времени. Приложение показывает состав команд и решения VAR, а сразу после сигнала о завершении игры начнется обратный отсчет до следующего матча. Если одновременно идут две игры, пользователи могут переключаться между ними простым касанием экрана. Приложение также доступно для владельцев модели Hublot Big Bang e.
С момента своего появления в футболе в 2006 году Hublot сопровождает десятки национальных, европейских и международных соревнований. В этом сезоне Hublot впервые станет Официальным хронометристом Премьер-Лиги, а в следующем году проведет чемпионат Европы УЕФА, перенесенный из-за пандемии, но сохранивший название UEFA EURO 2020TM.
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