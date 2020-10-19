Hublot представил ограниченную серию часов Big Bang e UEFA Champions League для настоящих футбольных болельщиков

В часах, созданных на базе Wear OS by Google, уже установлено новое приложением Hublot Loves Football UEFA Champions League. Каждый его пользователь может установить уведомления (которые всплывают за 15 минут до начала игры) и будет в курсе о голах, пенальти, заменах, желтых и красных карточках и добавленнома времени. Приложение показывает состав команд и решения VAR, а сразу после сигнала о завершении игры начнется обратный отсчет до следующего матча. Если одновременно идут две игры, пользователи могут переключаться между ними простым касанием экрана. Приложение также доступно для владельцев модели Hublot Big Bang e.