15 новых моделей часов True Square выполнены из высокотехнологичной керамики черного, белого и плазменного цветов, а благодаря прочному материалу устойчивому к царапинам они сохранят привлекательный внешний вид на долгие годы.
Rado представили новую коллекцию культовых квадратных часов True Square
В 1990 году компания Rado выпустила часы Ceramica, которые были первыми квадратными часами в своем роде и долго время ассоциировались с брендом. В то время технология прессования была единственным способом работы с керамикой. Теперь, 30 лет спустя, Rado создает монолитный корпус квадратной формы при помощи инжекционного литья.
Автоматический часовой механизм — это «сердце» любых часов швейцарского производства. Сквозь циферблат модели часов True Square Open Heart можно наблюдать за работой часового механизма C07 с 80-часовым запасом хода. Модели черного и плазменного цветов выглядят более сдержанно, а модель белого цвета с 12 мерцающими бриллиантами в качестве индексов смотрится более нарядно.
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