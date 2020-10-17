Rado представили новую коллекцию культовых квадратных часов True Square

В 1990 году компания Rado выпустила часы Ceramica, которые были первыми квадратными часами в своем роде и долго время ассоциировались с брендом. В то время технология прессования была единственным способом работы с керамикой. Теперь, 30 лет спустя, Rado создает монолитный корпус квадратной формы при помощи инжекционного литья.