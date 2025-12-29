Как художнику по костюмам Наталье Каневской удалось переизобрести Чебурашку и превратить Шапокляк в фэшн-икону?

Есть ощущение, что вы буквально собираете каждого персонажа по крупицам. Расскажите подробнее, с чего начинается и как проходит процесс создания гардероба для каждого героя.

Весь процесс состоит из нескольких этапов. Сначала мы продумываем общую концепцию, цветовую гамму и стиль каждого героя. Затем я приступаю к эскизам и согласовываю их с режиссером. После этого начинается самостоятельная работа нашего костюмерного цеха. Я решаю, что из костюмов можно купить, что мы будем шить, а что возможно найти в прокатах. В нашем случае во всех ретросценах используются вещи из проката или купленные на Авито — настоящие вещи из 1970-х. Я очень ценю аутентичные айтемы и стараюсь задействовать именно их, если есть такая возможность. Порой так сделать нельзя, например, если вещи нужны в дублях с каскадерскими сценами или если ее необходимо портить, пачкать или рвать прямо в кадре. Так было с замшевым пиджаком Гены — мы сразу шили несколько экземпляров для разных сцен.

А вот Римму мы действительно собирали по крупицам. Над ее гардеробом я работала как стилист — представляла, что имею дело с очень своенравной и требовательной клиенткой, но в особом, сказочном, мире, где не существует мрачных, холодных оттенков и всегда светит солнце. Поэтому героиня всегда носит шляпки, солнцезащитные очки, наряжается в сочные оттенки и предпочитает строгой одежде в холодных цветах экстравагантные костюмы и необычные кимоно. В арсенале Риммы настоящие ювелирные украшения Mercury, новые или винтажные очки (почти все из моего личного архива). А за сумками мы обратились к российскому бренду Fiora, который создал несколько вариантов по моим эскизам, как если бы к ним обратилась сама Римма и попросила сделать аксессуары в ее любимых цветах. Шляпы и знаменитые чалмы, которые Римма сочетает со своими домашними кимоно, для нас уже второй раз сделала Лиля Фишер. Мы с Лилей подбирали оттенки и формы головных уборов под каждый образ, иногда рифмуя ткань костюмов с декором на шляпках. Зачастую зритель воспринимает образ героя в общем, не обращая внимания на детали. Хотя в действительности полное представление о персонаже может дать именно комплекс всех костюмерных нюансов, именно в них скрывается характер героя.

Какой костюм или образ в целом дался вам и команде сложнее всего? Или какая-то деталь, которая, возможно, не так очевидна для зрителя, но вы ей особенно гордитесь?

Второй фильм начинается с празднования дня рождения Сони (внучка Риммы — прим. ред.). Это огромное торжество, которое поражает своим размахом. Мы с командой остановились на конфетном дресс-коде с мятно-розовой палитрой. И дальше я отрывалась: придумывала костюмы сказочных аниматоров похожих на сладости из кондитерского отдела (не зря же Римма владеет шоколадной фабрикой!), наряжала девочек-зефирок в украшенные пирожными-макаронами юбки, кутала див, которые встречают гостей, в перья и пайетки из голливудских мюзиклов 50-ых и превращала ходулистов в маршмеллоу. И это только малая часть! Надеюсь второго «Чебурашку» захочется пересматривать и для того, чтобы повнимательнее рассмотреть костюмы.

Но главной вишенкой на торте для меня стала крутящаяся шляпа-карусель. Я придумала ее, когда увидела эскиз декораций с каруселью и шоколадной Эйфелевой башней. И подумала, что будет классно повторить те же элементы в костюме героини. Самым сложным оказалось поместить механизм в крошечное основание шляпы. Пока обычные шляпники разводили руками, я нашла мастера, которая делает кукол для кукольного театра и может воплотить нашу задумку. Задача еще усложнялась тем, что Римма в одной из сцен падает в шоколадный фонтан, но при этом шляпа должна продолжать вращаться. У нас было три дубля — за каждым кадром мы следили с замиранием сердца и надеялись, что механизм не подведет.

Первый «Чебурашка» побил все рекорды по просмотрам и кассовым сборам. Чего ждать от Чебурашки 2?

Надеюсь, все, что зависит от художника по костюмам, я сделала на сто процентов. И верю, что наряды захочется разглядывать и пересматривать фильм не один раз.