Как художнику по костюмам Наталье Каневской удалось переизобрести Чебурашку и превратить Шапокляк в фэшн-икону?

Это вам не Лабубу: фэшн-помешательство на китайских монстриков завершилось так же молниеносно, как началось, а любовь к мохнатому любителю апельсинов не стихает вот уже 60 лет (персонаж Эдуарда Успенского родился в 1966 году!). В доказательство первая часть «Чебурашки», снятая режиссером Дмитрием Дьяченко и выпущенная в 2022 году, побила все рекорды и стала самым кассовым отечественным фильмом. Накануне премьеры второй части кино-рекордсмена (save the date: 1 января 2026 года!) встретились с художником по костюмам Натальей Каневской (отвечала за лютый сказочный фэшн!) и расспросили о том, как препарировать собственные культурные коды, как заставить шляпу-карусель крутиться после падения в шоколадный фонтан и как натянуть замшевый пиджак на гигантского крокодила.
Несмотря на сказочность оригинальной истории Эдуарда Успенского фильм получился довольно земным — с реальными проблемами и жизненными персонажами. Как вам удавалось находить баланс между двумя мирами при создании костюмов?
Нам было важно воплотить сказочный и ностальгичный мир, где всегда светит солнце, где нет современных гаджетов и где на всё окружающее будто наложили фильтр из детских воспоминаний (этого удалось достичь за счет определенной цветовой палитры с теплыми оттенками). Но при этом каждый персонаж остается довольно реалистичным — со своей индивидуальностью, сложностями, которые знакомы каждому человеку.
Мне кажется, что секрет успеха как раз в том, чтобы суметь объединить волшебные обстоятельства и жизненные характеры героев. Именно это комбо больше всего помогло нам при создании костюмов.
«Чебурашка» — это классика и ностальгия. Как это — переизобретать собственные детские культурные коды?
Волнительно! И ответственно. Ведь это не только мои культурные коды, они общие для огромного количества людей. И созданная нами история, в том числе костюмы, должны вызывать у них приятную ностальгию.
Елена Яковлева в роли Риммы в колье и кольце Pasquale Bruni (Mercury)
Сергей Гармаш в роли Гены на съемках «Чебурашки»
«Чебурашка»
Полина Максимова и Наталья Каневская на съемках «Чебурашки 2»
В фильме была утвержденная цветовая гамма — четыре основных цвета (бирюзовый, зеленый, желтый и розовый) и два дополнительных (бордовый и шоколадный). Зачем это нужно и почему так мало?
Это цветовое ограничение создает тепло, сказочность, ламповость нашего мира. Это как медитация, когда постепенно погружаешься в другую реальность. Я могу сказать, что проверила на себе, и это работает! За время подготовки, когда я ходила по магазинам одежды и тканей, то постепенно перестала замечать «запрещенные» холодные оттенки. Мой взгляд стал выцеплять только жизнерадостные — розовые, желтые, оранжевые, бирюзовые. Черный, синий, серый просто перестали для меня существовать. Даже в процессе работы над другими проектами, смотря на монитор, я иногда пугаюсь: «Ох, откуда тут синяя рубашка?! Кто ее пропустил в кадр?!».
Во втором «Чебурашке» палитра сохранится?
Во второй части акцент на палитре станет еще заметнее. Даже в выбранных розовом или зеленом мы искали максимально теплые оттенки. А еще — перед тем, как начать шить костюмы, смотрели, как ткани будут выглядеть на экране после цветокоррекции. Исключение — несколько костюмов Риммы. В сиквеле у нее появятся образы в холодных бирюзовом и изумрудном. Этот шаг не случайность — так мы решили передать ее внутреннюю холодность и отстраненность. Однако для внимательных зрителей будет очевидна трансформация ее характера, которая началась в конце первой части и продолжится во второй — в том числе через костюмы.
Много ли в целом ограничений в работе художника по костюмам? Что решает режиссер, а что — вы?
Вся команда «Чебурашки» во главе с режиссером Димой Дьяченко максимально слажена — мы синхронизируем идеи, отталкиваемся от мыслей друг друга и дальше развиваем это в работе над собственной частью проекта. Заслуга Димы в том, что он направляет, но не вмешивается во внутренний творческий процесс. Однако, если ему что-то не близко, он всегда укажет на это, а мы будем переделывать, пока не поймем: «Вот оно!». На самом деле это очень помогает, потому что я на сто процентов доверяю его вкусу — он может одной фразой с характеристикой персонажа задать всю линию решения по костюмам. Например, в первом фильме мы не сошлись по поводу шляпного гардероба Риммы. Я представляла себе шляпки-таблетки. А Диме нравились федоры. Конечно, я расстроилась, думала, что это будет слишком просто, и хотела его переубедить. Но постепенно в процессе примерок мы нашли строгие, геометричные формы шляп, а художник по гриму Оля Афиногенова создала под них педантичное каре с ровным срезом. И посмотрев на всё вместе, мы поняли, что образ сложился.
Как раз та самая Римма (aka Шапокляк) — наш любимый персонаж по части образов. Все эти дикие головные уборы, домашние кимоно и вау-мундир. Почему вы решили отказаться от классической Шапокляк из мультфильма и показать скорее бизнес+фэшн акулу?
Римма сильно отличается от своего прототипа — она более объемная, сложная. Мы знаем, чем она занимается, кем работает, кто ее семья. Дима на самой первой встрече объявил, что видит Римму строгой бизнес-вуман, которая любит заигрывать с модой. А ее фирменные головные уборы даже были указаны в сценарии — персонаж на бумаге обозначался как «дама в шляпе». Я как художник всегда обращаю внимание на ремарки сценаристов про костюмы и образы. Не всегда с ними соглашаюсь, но точно не игнорирую. В нашем случае именно наличие и разнообразие шляп задает характер героини — женщины, на которую невозможно не обратить внимание.
Ева Смирнова в роли Сони на съемках «Чебурашки 2»
Софья Зайка в роли Гали на съемках «Чебурашки 2»
Дмитрий Лысенков в роли Лариона в броши-огурчике Letters&Stones
В фильме есть всего две костюмерные отсылки к мультфильму — культовый образ Гены с малиновым пиджаком, шляпой и бабочкой и финальный лук Риммы в черном платье и блузе с жабо. А как в «Чебурашке 2»?
В первом фильме эти отсылки очень важны. Например, костюм из мультфильма появляется в кадре в самом конце, когда Римма приходит в дом к Гене, чтобы извиниться: консервативное сочетание черного и белого здесь символизирует смирение, скромность и раскаяние. Причем, кроме этого момента вы почти не видите черный цвет на экране.
Во второй части мы решили повторить некоторые образы Гены из первого фильма. Я подумала, что будет классно сохранить в гардеробе Гены знаковые костюмы, как у героев комиксов, например, Человека Паука или Супермена. Но в «Чебурашке 2» мы столкнулись с непростой задачей — Гена-человек превращается в Гену-корокодила, а это уже совсем другая архитектура тела и другие пропорции. Поэтому все костюмы из первой части нам пришлось повторить в крокодиловом размере. Особенно сложно было сшить тот самый малиновый пиджак и посадить его на толщинку (накладка из поролона или другого материала, имитирующая мускулатуру или увеличивающая объем тела актера — прим. ред.).
Ева Смирнова в роли Сони на съемках «Чебурашки 2»
Елена Яковлева в роли Риммы в кольце Stephen Webster и колье Chopard (всё из Mercury), очках Miu Miu, головном уборе Lilia Fisher и с сумкой Fiora
Елена Яковлева и Сергей Гармаш на съемках «Чебурашки 2»
Елена Яковлева в роли Риммы в колье Mandala (Mercury), очки Giorgio Armani (архив Натальи Каневской) и повязка на голову Lilia Fisher
Сергей Гармаш в роли Гены на съемках «Чебурашки 2»
Есть ощущение, что вы буквально собираете каждого персонажа по крупицам. Расскажите подробнее, с чего начинается и как проходит процесс создания гардероба для каждого героя.
Весь процесс состоит из нескольких этапов. Сначала мы продумываем общую концепцию, цветовую гамму и стиль каждого героя. Затем я приступаю к эскизам и согласовываю их с режиссером. После этого начинается самостоятельная работа нашего костюмерного цеха. Я решаю, что из костюмов можно купить, что мы будем шить, а что возможно найти в прокатах. В нашем случае во всех ретросценах используются вещи из проката или купленные на Авито — настоящие вещи из 1970-х. Я очень ценю аутентичные айтемы и стараюсь задействовать именно их, если есть такая возможность. Порой так сделать нельзя, например, если вещи нужны в дублях с каскадерскими сценами или если ее необходимо портить, пачкать или рвать прямо в кадре. Так было с замшевым пиджаком Гены — мы сразу шили несколько экземпляров для разных сцен.
А вот Римму мы действительно собирали по крупицам. Над ее гардеробом я работала как стилист — представляла, что имею дело с очень своенравной и требовательной клиенткой, но в особом, сказочном, мире, где не существует мрачных, холодных оттенков и всегда светит солнце. Поэтому героиня всегда носит шляпки, солнцезащитные очки, наряжается в сочные оттенки и предпочитает строгой одежде в холодных цветах экстравагантные костюмы и необычные кимоно. В арсенале Риммы настоящие ювелирные украшения Mercury, новые или винтажные очки (почти все из моего личного архива). А за сумками мы обратились к российскому бренду Fiora, который создал несколько вариантов по моим эскизам, как если бы к ним обратилась сама Римма и попросила сделать аксессуары в ее любимых цветах. Шляпы и знаменитые чалмы, которые Римма сочетает со своими домашними кимоно, для нас уже второй раз сделала Лиля Фишер. Мы с Лилей подбирали оттенки и формы головных уборов под каждый образ, иногда рифмуя ткань костюмов с декором на шляпках. Зачастую зритель воспринимает образ героя в общем, не обращая внимания на детали. Хотя в действительности полное представление о персонаже может дать именно комплекс всех костюмерных нюансов, именно в них скрывается характер героя.
Какой костюм или образ в целом дался вам и команде сложнее всего? Или какая-то деталь, которая, возможно, не так очевидна для зрителя, но вы ей особенно гордитесь?
Второй фильм начинается с празднования дня рождения Сони (внучка Риммы — прим. ред.). Это огромное торжество, которое поражает своим размахом. Мы с командой остановились на конфетном дресс-коде с мятно-розовой палитрой. И дальше я отрывалась: придумывала костюмы сказочных аниматоров похожих на сладости из кондитерского отдела (не зря же Римма владеет шоколадной фабрикой!), наряжала девочек-зефирок в украшенные пирожными-макаронами юбки, кутала див, которые встречают гостей, в перья и пайетки из голливудских мюзиклов 50-ых и превращала ходулистов в маршмеллоу. И это только малая часть! Надеюсь второго «Чебурашку» захочется пересматривать и для того, чтобы повнимательнее рассмотреть костюмы.
Но главной вишенкой на торте для меня стала крутящаяся шляпа-карусель. Я придумала ее, когда увидела эскиз декораций с каруселью и шоколадной Эйфелевой башней. И подумала, что будет классно повторить те же элементы в костюме героини. Самым сложным оказалось поместить механизм в крошечное основание шляпы. Пока обычные шляпники разводили руками, я нашла мастера, которая делает кукол для кукольного театра и может воплотить нашу задумку. Задача еще усложнялась тем, что Римма в одной из сцен падает в шоколадный фонтан, но при этом шляпа должна продолжать вращаться. У нас было три дубля — за каждым кадром мы следили с замиранием сердца и надеялись, что механизм не подведет.
Первый «Чебурашка» побил все рекорды по просмотрам и кассовым сборам. Чего ждать от Чебурашки 2?
Надеюсь, все, что зависит от художника по костюмам, я сделала на сто процентов. И верю, что наряды захочется разглядывать и пересматривать фильм не один раз.
Помимо «Чебурашки» в вашем портфолио есть сериалы «Игры», «Триггер», «Содержанки». Что оказалось сложнее (или интереснее!) с точки зрения костюмов — документалистика и историческое прошлое, современная реальность или сказка?
Это всё интересно по-своему. Сделать модную, стильную современность очень не просто. Честно говоря, я даже скучаю по «Содержанкам». Это был особенный для меня проект, на котором я обрела множество друзей и совершенно новое представление о том, как можно и нужно снимать сериалы. Именно после «Содержанок» меня пригласили в «Чебурашку», потому что Дима хотел, чтобы Римма была настолько же фэшн-ориентирована, как и наши героини из сериала.
А вот «Игры» — это работа другого типа. Безумно интересная, но менее творческая. Здесь нужно было перевоплотиться в кого-то между историком и археологом — я поглотила огромное количество документальных фильмов и книг об Олимпиаде, проштудировала весь Авито и десятки винтажек. Я испытывала невероятный азарт и радость, если удавалось найти действительно редкий артефакт.
Над костюмами из какой фэшн-эпохи вы бы хотели поработать?
Я абсолютно убеждена, что дело не в эпохе, а в команде и основной концепции. Любую эпоху можно превратить в грандиозное костюмированное шоу. Мы знаем массу примеров мощных современных сюжетов и скучных исторический. Но отвечая на вопрос, я бы сказала, что мне было бы интересно поработать с альтернативной реальностью или поискать новые костюмерные решения для фантазий на тему будущего — выйти за рамки привычного футуризма или постапокалипсиса, обнаружить что-то максимально неожиданное.
Есть ли у вас неснятый (или снятый, но есть что улучшить!) фильм мечты – режиссер или произведение, с которым вы стремитесь поработать?
У меня впереди невероятно интересный проект с любимой командой, который уже выглядит как мечта для художника. А если говорить про пока недоступные мечты и режиссеров, то я фанат Гильермо дель Торо. Его работа с визуалом завораживает и полностью отражает мои представления о прекрасном: «Форма воды», новый «Франкенштейн»! Мечтаю с ним поработать!
Комментарии (0)