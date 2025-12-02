Беременная Сиенна Миллер, Кейт Бланшетт, Анок Яй и Ким Кэтролл: самые яркие образы British Fashion Awards 2025

Важное фэшн-событие декабря — церемония вручения премии British Fashion Awards (аналог BAFTA и "Оскара" в модной индустрии!), объединившая в Королевском Альберт-холле в Лондоне топовый селебрити-состав и главные тренды с подиума.
Сиенна Миллер в Givenchy
Кейт Бланшетт в Givenchy
Шерон Стоун в Brunello Cucinelli
Анок Яй в Dilara Findikoglu
Ким Кэтролл и Расселл Томас
Лили Аллен в Valentino
Адриан Джоффе и Гвендолин Кристи
Элли Голдинг
Алекс Консани в McQueen
Эмили Ратаковски в H&M x Stella McCartney
Алекса Чанг в Chloe
Иман в Harris Reed
Очевидное — невероятное: уже третий раз главную награду BFA «Лучший дизайнер года» получает Джонатан Андерсон (кажется, ему можно вручить все главные фэшн-статуэтки на пятилетку вперед!).
Тем временем правая рука Ли Маккуина Сара Бертон названа лучшим британским дизайнером женской одежды (но теперь уже как креативный директор Givenchy!), а новый худрук мужской линейки Hermes Грейс Уэльс Боннер — лучшей в мужском сегменте одежды. Многообещающий фрешмен — Dilara Findikoglu (трижды да!), плюс жюри отметило Рэй Кавакубо и Адриан Джоффе спецпризом Изабеллы Блоу — за создание великого ретейлера Dover Street Market. Статуэткой BFA отмечены выдающиеся фэшн-достижения Brunello Cucinelli, лучшей моделью признана Анок Яй, а рэперша Литтл Симз — главным арт + фэшн визионером.
Главный фэшн-тренд BFA - беременные луки, которые синхронно показали Элли Голдинг и Сиенна Миллер в Givenchy. Триумф Сары Бертон случился не только во время награждения, но и на красной дорожке: калейдоскоп из луков Givenchy показали актрисы Кейт Бланшетт, Руни Мара и Джоди Комер. За арт + фэшн отвечала балерина Франческа Хейворд в платье Julie Kegels, притворяющемся нидерландским бодегонесом, а рококо-моду с вайбом "Твой XVIII век" раздавали Лили Аллен в кружеве и драпировках Valentino и Лакит Стэнфилд в расписном сюртуке Dior из новой мужской коллекци Pre-Fall. Ну в мире дикого авангарда всех переиграл и уничтожил фэшн-инфлюэнсер Элиас Медини - да, в том самом кэтсьюте в Jean Paul Gaultier!
