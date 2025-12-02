Беременная Сиенна Миллер, Кейт Бланшетт, Анок Яй и Ким Кэтролл: самые яркие образы British Fashion Awards 2025

Очевидное — невероятное: уже третий раз главную награду BFA «Лучший дизайнер года» получает Джонатан Андерсон (кажется, ему можно вручить все главные фэшн-статуэтки на пятилетку вперед!).

Тем временем правая рука Ли Маккуина Сара Бертон названа лучшим британским дизайнером женской одежды (но теперь уже как креативный директор Givenchy!), а новый худрук мужской линейки Hermes Грейс Уэльс Боннер — лучшей в мужском сегменте одежды. Многообещающий фрешмен — Dilara Findikoglu (трижды да!), плюс жюри отметило Рэй Кавакубо и Адриан Джоффе спецпризом Изабеллы Блоу — за создание великого ретейлера Dover Street Market. Статуэткой BFA отмечены выдающиеся фэшн-достижения Brunello Cucinelli, лучшей моделью признана Анок Яй, а рэперша Литтл Симз — главным арт + фэшн визионером.