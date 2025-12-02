Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Беременная Сиенна Миллер, Кейт Бланшетт, Анок Яй и Ким Кэтролл: самые яркие образы British Fashion Awards 2025

Важное фэшн-событие декабря — церемония вручения премии British Fashion Awards (аналог BAFTA и "Оскара" в модной индустрии!), объединившая в Королевском Альберт-холле в Лондоне топовый селебрити-состав и главные тренды с подиума.

Сиенна Миллер в Givenchy
Сиенна Миллер в Givenchy

Кейт Бланшетт в Givenchy
Кейт Бланшетт в Givenchy

Шерон Стоун в Brunello Cucinelli
Шерон Стоун в Brunello Cucinelli

Анок Яй в Dilara Findikoglu
Анок Яй в Dilara Findikoglu

Ким Кэтролл и Расселл Томас
Ким Кэтролл и Расселл Томас

Лили Аллен в Valentino
Лили Аллен в Valentino

Адриан Джоффе и Гвендолин Кристи
Адриан Джоффе и Гвендолин Кристи

Элли Голдинг
Элли Голдинг

Алекс Консани в McQueen
Алекс Консани в McQueen

Эмили Ратаковски в H&M x Stella McCartney
Эмили Ратаковски в H&M x Stella McCartney

Алекса Чанг в Chloe
Алекса Чанг в Chloe

Иман в Harris Reed
Иман в Harris Reed

Очевидное — невероятное: уже третий раз главную награду BFA «Лучший дизайнер года» получает Джонатан Андерсон (кажется, ему можно вручить все главные фэшн-статуэтки на пятилетку вперед!). 

Тем временем правая рука Ли Маккуина Сара Бертон названа лучшим британским дизайнером женской одежды (но теперь уже как креативный директор Givenchy!), а новый худрук мужской линейки Hermes Грейс Уэльс Боннер — лучшей в мужском сегменте одежды. Многообещающий фрешмен — Dilara Findikoglu (трижды да!), плюс жюри отметило Рэй Кавакубо и Адриан Джоффе спецпризом Изабеллы Блоу — за создание великого ретейлера Dover Street Market. Статуэткой BFA отмечены выдающиеся фэшн-достижения Brunello Cucinelli, лучшей моделью признана Анок Яй, а рэперша Литтл Симз — главным арт + фэшн визионером.

Айрис Лоу в Miu Miu
Айрис Лоу в Miu Miu

Лила Мосс в 16Arlington
Лила Мосс в 16Arlington

Рита Ора в Tom Ford
Рита Ора в Tom Ford

Амелия Грей в H&M x Stella McCartney
Амелия Грей в H&M x Stella McCartney

Палома Эльсессер в Miu Miu
Палома Эльсессер в Miu Miu

Джоди Комер в Givenchy
Джоди Комер в Givenchy

Шарлотта Робертс в Keburia
Шарлотта Робертс в Keburia

Франческа Хейворд в Julie Kegels
Франческа Хейворд в Julie Kegels

Главный фэшн-тренд BFA - беременные луки, которые синхронно показали Элли Голдинг и Сиенна Миллер в Givenchy. Триумф Сары Бертон случился не только во время награждения, но и на красной дорожке: калейдоскоп из луков Givenchy показали актрисы Кейт Бланшетт, Руни Мара и Джоди Комер. За арт + фэшн отвечала балерина Франческа Хейворд в платье Julie Kegels, притворяющемся нидерландским бодегонесом, а рококо-моду с вайбом "Твой XVIII век" раздавали Лили Аллен в кружеве и драпировках Valentino и Лакит Стэнфилд в расписном сюртуке Dior из новой мужской коллекци Pre-Fall. Ну в мире дикого авангарда всех переиграл и уничтожил фэшн-инфлюэнсер Элиас Медини - да, в том самом кэтсьюте в Jean Paul Gaultier!

Лакит Стэнфилд в Dior
Лакит Стэнфилд в Dior

Руни Мара в Givenchy
Руни Мара в Givenchy 

Колман Доминго в Burberry
Колман Доминго в Burberry

Никита Каризма
Никита Каризма

Raye в кастоме Ferrari
Raye в кастоме Ferrari

Ив Лили Парсли в Agro Studio
Ив Лили Парсли в Agro Studio

Луи Партридж в архивах Prada (осень-зима 2016)
Луи Партридж в архивах Prada (осень-зима 2016) 

Элиас Медини в Jean Paul Gaultier
Элиас Медини в Jean Paul Gaultier

Анитта в H&M x Stella McCartney
Анитта в H&M x Stella McCartney

Pinkpanthress в Chopova Lowena
Pinkpanthress в Chopova Lowena

