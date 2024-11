Бьорк — 59! За что мы любим стиль самой авангардной певицы современности?

Бьорк родилась в 1965 году в консервативной исландской семье тренера по айкидо Хильдур Хауксдоттир и электрика Гудмундур Гуннарссон. Кстати, Бьорк — это не псевдоним, а настоящее имя, которое с исландского переводится «береза». После появления дочери родители быстро развелись — как вспоминала сама Бьорк, Хильдур устала от роли традиционной матери и домохозяйки и превратилась в хиппи и феминистку. Перебравшись с дочерью в коммуну, она вышла замуж за гитариста Сейвара Эмесона. Настоящий рокер и хиппи, он не особенно признавал дисциплину и правила, но свято верил в музыку — все это он передал маленькой Бьорк. Именно Сейвар посоветовал Хульдур отдать дочь в музыкальную школу — Бьорк без особого труда на пятерку (а точнее — на десятку) освоила флейту и фортепиано, а вот поведение оставляло желать лучшего. Девочку, выросшую среди свободолюбивых и почти анархичных детей цветов, никто не ограничивал. «Мой дедушка по материнской линии был очень авторитарным и сексистским человеком. Реакция моей матери на такое воспитание заключалась в том, чтобы предложить мне всю свободу, которой у нее никогда не было. Она позволяла мне делать все, что я хотела – тем более, что я была девочкой», — позже говорила Бьорк.

Диковатый характер и чудаковатая манера одеваться (как говорила Бьорк, она с детства наряжалась, как хотела) часто становились причинами для насмешек в школе. Game changer случился, когда девочке было 11 лет — она записала кавер на песню Love to Love Тины Чарльз, после чего ей заинтересовался местный лейбл и предложил выпустить собственный альбом. Пластинка Björk с каверами хитов Джона Леннона, Пола Маккартни и Стиви Уандера вперемешку с традиционными исландскими песнями разлетелся по всей Исландии и даже получил статус золотого. С 13 лет Бьорк организовывала группу за группой — панковская Spit and Snot, фьюжн-джазовая Exodus, рокерская Tappi Tíkarrass, готическая Kukl, которая трансформировалась в The Sugarcubes. Последний состав, просуществовавший до 1992 года, гастролировал за пределы Исландии и даже отправился в мировое турне, а Rolling Stone назвал The Sugarcubes самой выдающейся группой Исландии. В промежутках между концертами Бьорк вышла замуж за гитариста группы Kukl Тора Элдона, который позже стал и отцом ее первенца Синдри (появился на свет, когда Бьорк было 18 лет).