Джонни Депп, Катрин Денев, Ума Турман и Хеллен Миррен: как прошло открытие Каннского фестиваля 2023?

Главный тренд (по-настоящему) красной дорожки кинофестиваля — блестящие макси. Здесь и Алессандра Амбросио в сверкающем Elie Saab, и Наоми Кэмпбелл в силуэтном Celine с глубоким декольте, и Эль Фэннинг в платье-принцессе Alexander McQueen. За перья и летящее настроение в этот вечер отвечала жар-птица Виктория Боня в Ziad Nakad, а за российские бренды — Фредерик Бель на открытии фестиваля и Фан Бинбин на гала-ужине в образах Yaninа Сouture.