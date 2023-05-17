Джонни Депп, Катрин Денев, Ума Турман и Хеллен Миррен: как прошло открытие Каннского фестиваля 2023?

16 мая состоялось открытие 76-го Каннского кинофестиваля. И пока поклонники режиссеров с нетерпением ждут кино, мы рассмотрим образы Катрин Денев, Умы Турман, Алессандры Амбросио, Наоми Кэмпбелл и других.
Главный тренд (по-настоящему) красной дорожки кинофестиваля — блестящие макси. Здесь и Алессандра Амбросио в сверкающем Elie Saab, и Наоми Кэмпбелл в силуэтном Celine с глубоким декольте, и Эль Фэннинг в платье-принцессе Alexander McQueen. За перья и летящее настроение в этот вечер отвечала жар-птица Виктория Боня в Ziad Nakad, а за российские бренды — Фредерик Бель на открытии фестиваля и Фан Бинбин на гала-ужине в образах Yaninа Сouture.
Без красного никуда! Звезда «Белого лотоса» Симона Табаско в огненных воланах Lanvin, Кэтрин Зета-Джонс в немного скучной классике и Ума Турман в алой накидке Dior и чокере (да, да, 2017 снова с нами). Фееричным оказался выход Джонни Деппа в бесчисленном количестве колец (берем на заметку) под руку с режиссером картины «Фаворитка» Майвенн (передаем пламенный привет Эмбер Херд).
Комментарии (0)