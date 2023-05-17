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Джонни Депп, Катрин Денев, Ума Турман и Хеллен Миррен: как прошло открытие Каннского фестиваля 2023?

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16 мая состоялось открытие 76-го Каннского кинофестиваля. И пока поклонники режиссеров с нетерпением ждут кино, мы рассмотрим образы Катрин Денев, Умы Турман, Алессандры Амбросио, Наоми Кэмпбелл и других.

Архивы пресс-служб

Хелен Миррен в Del Core

Архивы пресс-служб

Алессандра Амбросио в Elie Saab

Архивы пресс-служб

Катрин Денев

Архивы пресс-служб

Наоми Кэмпбелл в Celine

Архивы пресс-служб

Мадс Миккельсен и Ханна Якобсен

Архивы пресс-служб

Фань Бинбин

Архивы пресс-служб

Синди Бруна

Архивы пресс-служб

Дмитрий Рассам и Шарлотта Казираги

Архивы пресс-служб

Эша Гупта

Архивы пресс-служб

Виктория Боня в Ziad Nakad 

Архивы пресс-служб

Бри Ларсон в Chanel

Архивы пресс-служб

Фредерик Бель в Yanina Couture

Главный тренд (по-настоящему) красной дорожки кинофестиваля — блестящие макси. Здесь и Алессандра Амбросио в сверкающем Elie Saab, и Наоми Кэмпбелл в силуэтном Celine с глубоким декольте, и Эль Фэннинг в платье-принцессе Alexander McQueen. За перья и летящее настроение в этот вечер отвечала жар-птица Виктория Боня в Ziad Nakad, а за российские бренды — Фредерик Бель на открытии фестиваля и Фан Бинбин на гала-ужине в образах Yaninа Сouture.

Архивы пресс-служб

Эль Фэннинг в Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Ума Турман в Dior и ее сын Левон Роан Турман-Хоук

Архивы пресс-служб

Симона Табаско в Lanvin

Архивы пресс-служб

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и Кэри Зета-Дуглас

Архивы пресс-служб

Джонни Депп

Архивы пресс-служб

Эммануэль Беар

Архивы пресс-служб

Разане Джаммаль в Dior

Архивы пресс-служб

Кэролайн Шойфеле

Архивы пресс-служб

 Евгения Кузьмина в Vivienna Lorikeet

Архивы пресс-служб

Пом Клементьефф

Архивы пресс-служб

Роми Стрейд

Без красного никуда! Звезда «Белого лотоса» Симона Табаско в огненных воланах Lanvin, Кэтрин Зета-Джонс в немного скучной классике и Ума Турман в алой накидке Dior и чокере (да, да, 2017 снова с нами). Фееричным оказался выход Джонни Деппа в бесчисленном количестве колец (берем на заметку) под руку с режиссером картины «Фаворитка» Майвенн (передаем пламенный привет Эмбер Херд).

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