Где найти модного мужчину? В 10 фильмах из личного чарта Леонида Алексеева!

В каждом из нас живет бойскаут: юный следопыт, всегда готовый к приключениям -– утверждает Уэс Андерсон в своем фильме. Мы же с вниманием относимся к униформе, мальчишеским идеалам и возможности оставаться романтиками, даже нося цвет хаки. Большинство предметов мужского гардероба происходят из военной формы. Отсюда их функционализм и практичность. Элементы камуфляжа и тактической одежды (это та, в которой много карманов) часто встречаются в коллекциях модных брендов. От Raf Simmons до Off-White, всеми то и дело движет девиз из фильма Уэса Андерсона: are we men or are we mice. (мы мужчины или жалкие мыши?)