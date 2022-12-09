Где найти модного мужчину? В 10 фильмах из личного чарта Леонида Алексеева!

Художник по костюмам Майкл Каплан утверждал, что создавать стиль антигероя этого фильма он отправился в секонд-хенд, где выбирал вещи, которые ему захотелось бы носить, будь он крутым парнем. Так, на контрасте со скучными миром офисных сотрудников появился опасный и обаятельный негодяй в одежде из «мусорного бака». (Тот же принцип позже будет использовать Демна для коллекций бренда Vetements). Однако не все костюмы героев были винтажными. Так кроваво красная куртка Тайлера Дердена была специально сшита в нескольких экземплярах и нарочно состарена испачкана и порвана. Один такой экземпляр был позже продан на аукционе за 32 000 долларов.