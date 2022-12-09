Где найти модного мужчину? В 10 фильмах из личного чарта Леонида Алексеева!

Врываемся в выходные с пультом наперевес. Посмотреть отличный фильм и полюбоваться на эталонно, смело или интересно одетых мужчин можно, включив любой вариант из списка (к перечню прилагается личная гарантия эксперта и основателя марки House of Leo Леонида Алексеева).
Американский психопат, 2000
Американский психопат – гимн мужчинам, которые любят демонстрировать статус через собственный гардероб. Действие фильма происходит в эпоху яппи в период расцвета Уолл Стрит. Там накрахмаленные воротнички, галстуки Versace и костюмы из итальянской шерсти служат пропуском в мир финансовой элиты. Маниакальное внимание к собственному имиджу у Патрика Бейтмена подарило миру новых денди и термин «метросексуал». Фильм также пробудил у мужской половины населения интерес к косметике, дорогим аксессуарам, велнесу и виниловым дождевикам.
Афера Томаса Крауна, 1968
Из двух фильмов об аферах Крауна, картина 68-го года – лучший пример классического стиля миллионеров. Отражающие мужскую моду 60-х элегантные костюмы-тройки, бежевые плащи макинтоши и гоночные куртки до сих пор остаются ключевым ассортиментом многих премиальных мужских брендов, таких как Kiton и Brioni. Руководством по дресс-коду black tie послужит черный костюм, который герой Стива Маккуина надевает на аукцион. Любители цвета оценят серый костюм в клетку, где подкладка пиджака, рубашка и галстук выполнены в оттенках голубого василька. Каждый образ дополняют прославленные этой кинолентой очки Persol.
Лихорадка субботнего вечера, 1977
Молодой любитель диско Тони Манеро (Джон Траволта) подарил своему поколению 70-ников образ короля дискотеки. Шелковые рубашки с огромными воротниками, облегающие бедра брюки клеш, носки цвета фуксии и танцевальная обувь на высокой платформе стали символом эпохи. Отдельное место в пантеоне голливудских образов занимает его полиэстеровый костюм цвета слоновой кости. Подобные приталенные пиджак с лацканом «ласточкино крыло» в сочетании с небрежно расстёгнутой рубашкой регулярно появлялись в коллекциях Gucci последних лет. Как известно, диско не умрет никогда.
Бойцовский клуб, 1999
Художник по костюмам Майкл Каплан утверждал, что создавать стиль антигероя этого фильма он отправился в секонд-хенд, где выбирал вещи, которые ему захотелось бы носить, будь он крутым парнем. Так, на контрасте со скучными миром офисных сотрудников появился опасный и обаятельный негодяй в одежде из «мусорного бака». (Тот же принцип позже будет использовать Демна для коллекций бренда Vetements). Однако не все костюмы героев были винтажными. Так кроваво красная куртка Тайлера Дердена была специально сшита в нескольких экземплярах и нарочно состарена испачкана и порвана. Один такой экземпляр был позже продан на аукционе за 32 000 долларов.
Заводной апельсин, 1971
Превратить роман с социалистическим подтекстом в страшную футуристичную сказку помогли выдающиеся костюмы и предметы дизайна. В заводном апельсине все напоминает инсталляцию в галерее современного искусства, где нет случайных образов или обычных предметов. Главный герой - главарь банды хулиганов, неуправляемый подросток с обостренным чувством прекрасного. Он слушает Моцарта, пьет молоко и носит белоснежную одежду с хоккейным бандажом на подтяжках, ботинками Dr.Martins и черной шляпой-котелком. Все это однажды вдохновило дизайнера авангардного бренда Undercover на создание мужской коллекции.
Американский жиголо, 1980
Обычно Голливуд покоряет дизайнеров, но иногда случается и наоборот. Так, результатом работы над костюмами к фильму о мужчине с низкой социальной ответственностью, стал триумф Джорджио Армани. Его смокинги на долгие годы стали эталоном для красной ковровой дорожки, а идеальные образы Ричарда Гира его авторства до сих пор считаются наглядным пособием для мужских стилистов. С чем носить верблюжье пальто? С голубой рубашкой и бардовым галстуком. А бархатный пиджак? С джинсами. Какой самый чувственный цвет костюма? Пепельно-серый. Нужно ли заправлять рубашку в джинсы? Обязательно.
Талантливый мистер Рипли, 1999
Ахиллесова пята мужского стиля – летняя одежда. Как не вспомнить постоянного недовольства сандалиями с носками и футболками из сетки. Этот фильм – хороший пример того, как построить летний гардероб и не выглядеть простаком. Три ключевых тренда на все времена: преппи, морской и бобо собраны вместе. Первый происходит из колледжа: блейзер с гербом, вельветовые брюки и очки. Второй – от капитанов яхт: пиджак цвета нейви с металлическими пуговицами и белые чиносы. Третий – из джаз-клуба: черный шелковый костюм, лоферы и шляпа с забавным названием порк-пай (пирог со свининой). Тем, у кого нет времени разбираться, можно посоветовать мужскую линию Hermes.
Контроль, 2007
У каждой великой эпохи свой летописец. Антон Корбайн за свою карьеру фотографа не только запечатлел всех ключевых рок-музыкантов, но и создал атмосферный фильм-портрет группы Joy Division. Черно-белая графика, узкие силуэты, пост-панк и минимализм являются главными ориентирами для многих великих дизайнеров мужской одежды. Нынешний арт-директор бренда Celine, Hedi Slimane сделал такой подход своим фирменным стилем, под который он перекраивает любой модный дом, в который приходит. Успех его джинсов скинни, курток-косух, растянутых футболок и, точно скальпелем вырезанных деталей пиджаков доказывают, что образ нервного музыканта-подростка до сих пор хорошо продается.
Бриолин, 1978
Для 1978-го ромком, снятый в стиле 50-х, казался слишком наивным, но его камбек в 2000-х запустил интерес к винтажной эстетике. Вдохновленные рокабилли энтузиасты по всему миру стали открывать барбер-шопы, тату-салоны, реставрировать ретро автомобили, носить бомберы и разучивать парные танцы времен Элвиса Пресли. Реши вы вступить в их ряды, вам потребуются: кеды Converse, винтажный или селективный деним Renegade store (опционально), белая футболка, черная кожаная автомобильная курка и стрижка из арсенала американской ретро-классики под бриолин: флоп, слик бэк или помпадур – решать вам.
Королевство полной луны, 2012
В каждом из нас живет бойскаут: юный следопыт, всегда готовый к приключениям -– утверждает Уэс Андерсон в своем фильме. Мы же с вниманием относимся к униформе, мальчишеским идеалам и возможности оставаться романтиками, даже нося цвет хаки. Большинство предметов мужского гардероба происходят из военной формы. Отсюда их функционализм и практичность. Элементы камуфляжа и тактической одежды (это та, в которой много карманов) часто встречаются в коллекциях модных брендов. От Raf Simmons до Off-White, всеми то и дело движет девиз из фильма Уэса Андерсона: are we men or are we mice. (мы мужчины или жалкие мыши?)
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