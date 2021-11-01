Элтон Джон запустил свою линию очков. Она состоит из четырех коллекций

Каждая коллекция посвящена определенному этапу в жизни Элтона Джона. Например, The Formative Years — детству и юности музыканта, а The Master Collection с оправами с автографом — периоду, когда сэр Элтон уже стал иконой. В первую коллекцию — The Foundations Collection — вошли 60 моделей. Оправы украсят стразы, камни и металлы, а также монограмма E.

Купить очки из линии Элтона Джона в России нельзя, они доступны на сайтах Sam’s Club и Walmart.