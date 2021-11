Элтон Джон запустил свою линию очков. Она состоит из четырех коллекций

Сэр Элтон Джон наконец решил запустить собственную линию очков — этот аксессуар стал одним из знаковых элементов его стиля. Певец, пианист и композитор представит четыре коллекции — The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician и The Master Collection, состоящие как из очков для зрения, так и из солнцезащитных.