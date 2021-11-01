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Элтон Джон запустил свою линию очков. Она состоит из четырех коллекций

Сэр Элтон Джон наконец решил запустить собственную линию очков — этот аксессуар стал одним из знаковых элементов его стиля. Певец, пианист и композитор представит четыре коллекции — The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician и The Master Collection, состоящие как из очков для зрения, так и из солнцезащитных.

Kerry Marshall/Getty Images

Каждая коллекция посвящена определенному этапу в жизни Элтона Джона. Например, The Formative Years — детству и юности музыканта, а The Master Collection с оправами с автографом — периоду, когда сэр Элтон уже стал иконой. В первую коллекцию — The Foundations Collection — вошли 60 моделей. Оправы украсят стразы, камни и металлы, а также монограмма E.

Купить очки из линии Элтона Джона в России нельзя, они доступны на сайтах Sam’s Club и Walmart.

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