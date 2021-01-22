Как мода в СССР предсказала осознанное потребление, ресайкл и отказ от fast fashion — отрывок из книги историка моды Мэган Виртанен

Жизнь после смерти

Спустя тридцать лет после официального распада СССР всё ещё ломаются копья в спорах: а была ли советская мода?

Сомневающиеся опираются на идею моды как постоянного обновления, избыточности, демонстративности, неутилитарного подхода. Выделиться, стать заметным, развлечься — такова цель модника, и она не соответствовала концепции советского хорошего вкуса. «Не стремитесь привлечь к себе внимание костюмом, будьте интересны и содержательны сами», — советовал сборник «Вам, девушки» в 1960 году. Мода выходит из моды, как только распространяется слишком широко, перестаёт быть редкой или уникальной, а советский курс на массовое фабричное производство и доступность одежды для каждого жителя страны западному пониманию моды, как игры для избранных, не соответствовал.

Сторонники положительного ответа напоминают о социальных функциях моды, о том, что её задача — строить идеальные модели и стандарты поведения, а они в СССР просто отличались от западных. Скромность, соответствие нормам своей группы, а также носкость и добротность — таковы были ценности населения в вопросах одежды, под которые советская мода с одной стороны подстраивалась, а с другой стороны их же и пропагандировала. «Стараешься выбрать юбку, блузку помоднее. Главное — чтоб прочно», — говорила работница текстильной фабрики в интервью журналу «Искусство одеваться» в 1928 году. Идеологи пытались сформулировать принципы, на которых должен строиться советский подход к моде, но результатом обычно становилось простое отрицание западной и разговоры о необходимости использования народных мотивов.

Правильным ответом будет парадоксальный: да, советская мода была и нет, её не было. Полное отрицание моды как буржуазного феномена уже к концу 1920-х сменилось терпимым, хотя пока ещё и не благосклонным отношением. Модернизационный рывок страны потребовал задействовать все возможные инструменты, и мода стала одним из них в начале 1930-х. Война затормозила развитие, а в 1950-х и 1960-х вопрос стоял достаточно остро: с одной стороны мода была необходима как социальный инструмент, а с другой — в условиях холодной войны представлялось важным не допустить «тлетворного влияния». В каком-то смысле сохранялся взгляд на моду как на иррациональное излишество, пережиток, подчёркивающий неравенство, да и просто представляющий неудобство для плановой экономики своими непредсказуемыми изменениями. В условиях постоянной нехватки ресурсов потребление пытались нормировать во всех областях, а задачей деятелей модной индустрии стало «воспитание разумных потребностей», которые учитывали необходимость смены одежды только в связи с её износом. Да и разумные потребности периодически нечем было удовлетворить: оппозиция «одежда новая или поношенная» была столь же актуальна для советского человека, как и «одежда фабричная или пошитая на заказ». К 1970-м добавилось и третье противостояние — «одежда импортная или советская». Холодная война в политическом смысле продолжалась, но холодная война в сфере моды была безоговорочно проиграна уже тогда.