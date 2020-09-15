Недели моды исчезнут, а носить будем черепа коров — пророчества админов телеграм-канала Golden Chihuahua

Генералова: Иногда кажется, классический глянец совсем перестал соответствовать современности и скоро умрет, останутся только телеграм-каналы.

Амато: Я приехал в Москву 6 лет назад работать в Interview Russia, потом журнал схлопнулся. Я поработал год в Buro 24/7, затем там сменился весь редакционный состав и работа тоже схлопнулась, затем был Cosmopolitan и какие-то мелкие работы. И я понял, что с прессой что-то странное происходит.

В этот год апокалипсиса мы видим, что бюджеты глянца тратились неправильно. Для читателя, который привык к интернету, журнал должен выглядеть привлекательно — так поднимаются тиражи и окупаемость, оправдывается само существование издания. В России из-за кумовства и безграничной коррупции, а также вакуумного пузыря, в котором жили издатели, все стагнировало. Понятно, что хороший глянец — это рекламная афиша, иногда сделанная со вкусом. Но когда он полностью превращается в рекламную афишу — это заболевание. То, что журналы начали обращаться к блогерам, инстаграмщикам, к админам каналов — симптом заболевания.