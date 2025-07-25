Городской туристский портал Visit-Petersburg.ru — верный ассистент для путешественников (Алиса, отдыхай!). Он подскажет, где остановиться, какие локации и музеи не пропустить, как найти гастропространство с кухней под настроение или магазин с небанальными сувенирами, поможет разыскать информацию о петербургских фестивалях и найти самый классный экскурсионный маршрут.

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