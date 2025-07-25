Гид по активному Петербургу: топ-5 событий под открытом небом в августе и сентябре

Финал сезона белых ночей в июле, но туристический сезон в разгаре. Поэтому не поддаемся стереотипам и едем гулять в Петербург в августе и сентябре. Новички готовятся к первой встрече с городскими достопримечательностями, бывалые путешественники, которые уже изучили главные арт-точки и знаковые места, отправляются гулять по неожиданным маршрутам и выбирают топовые шоу и фестивали, с которыми не удалось синхронизироваться в прошлые визиты.
Звуковое шоу «Поющие мосты»
В этом году музыкально-лазерному шоу «Поющие мосты» десять лет. Услышать и увидеть, как Дворцовый мост разводят под звуки классической музыки и советских хитов, можно до конца сентября. Старт в 1:00, поэтому устраиваем днем тотальный релакс, чтобы в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье занять места в первых рядах — у гранитных парапетов Невы.
Фонтанка SUP
Эпическое (крупнейшее в Европе) карнавальное шествие на сап-досках в этом году пройдет 2 августа. Как и «Поющие мосты» фестиваль отмечает десятилетний юбилей. Занимаем места на мостах и набережных (а в следующем году обязательно подаем заявку на участие!) и восхищаемся костюмами фэшн-нимф и брутальных реконструкторов-серфингистов. После заплыва — выборы Miss SUP и Mister SUP.
Фестиваль «Город песчаных скульптур»
Второй год подряд Парк 300-летия Санкт-Петербурга становится опен-эйр галерей, где в битве за зрительские симпатии сражаются лучшие мастера песчаных скульптур. Миксуем атмосферу художественной выставки с вайбами пляжной вечеринки и любуемся открыточным видом на Финский залив. Фестиваль стартует 22 августа и продлится до 7 сентября.
«Большой семейный фестиваль»
После прогулки по галерее песчаных скульптур отправляемся на «Большой семейный фестиваль». Он пройдет 6 и 7 сентября в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Гостей ждут творческие мастер-классы и виртуальные прогулки по городу для детей, мам, пап и даже бабушек и дедушек.
Музыкальный фестиваль «Рокштадт»
Планируя первый сентябрьский уикенд, не забываем о стрим-фестивале «Рокштадт». Площадка — берег Финского залива, декорации — форты Кронштадта, на сцене — будущие звезды и легендарные хитмейкеры. Лайн-ап пока не разглашают, но мы можем вспомнить, кто выходил на сцену в прошлом году: «Ундервуд», OTYKEN, «Ангел НеБес», LASCALA, «Сова», «План Ломоносова» и XOLIDAYBOY. Роль ведущего тогда примерил фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша. В 2024 году на фестивале было 7 часов музыки нон-стоп, 5 тысяч гостей отрывались на танцполе, 3,2 млн рок-фанатов наблюдало за происходящим онлайн. И конечно, не обошлось без автограф-сессий и интервью с хедлайнерами события.
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