Умер драматург и режиссер Николай Коляда

Создатель екатеринбургского «Коляда-театра» ушел на 69-м году жизни.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Коляда-театра»

В понедельник, 2 марта, не стало уральского драматурга, директора и художественного руководителя «Коляда-театра» Николая Коляды. Режиссер умер на 69-м году жизни. 25 февраля его госпитализировали в реанимацию с жалобами на одышку.

Николай Коляда родился в декабре 1957 года в Казахстане. С 17 лет он работал артистом, а с 1980-го писал пьесы. Преподавал в Екатеринбургском театральном институте.

В 2003 году драматург основал в Екатеринбурге частный «Коляда-театр». Написал более 120 пьес и поставил свыше 60 спектаклей. При его участии в 2008 году возник фестиваль «Коляда-Plays».

Коляда — лауреат литературных и театральных премий, в том числе номинант «Золотой маски» (за  спектакль «Трамвай "Желание"»). В театральном искусстве прошел путь от неонатурализма к неосентиментализму. Создал «уральскую школу драматургии», из которой вышли современные режиссеры и артисты.

О времени прощания сообщат на ресурсах театра в ближайшее время.

Редакция Собака.ru приносит глубокие соболезнования близким и коллегам Николая Владимировича.

