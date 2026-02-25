В театре «Суббота» покажут спектакль «Пять женщин, предавшихся любви» по одноименной книге Ихара Сайкаку и текстам Варлама Шаламова

В простоте, иронии, эротизме и постижении природы чувств создатели спектакля видят связь Сайкаку с классиками русской литературы. Новеллист выступает апологетом любви, которая порой ведет к страданиям, но вместе с тем поддерживает общечеловеческие ценности.

Режиссером спектакля стал Андрей Опарин. Сценографией и костюмами занималась Стефания Граурогкайте. Художник по свету — Эмиль Авраменко.

В постановке заняты Дарья Агеева, Иван Байкалов, Станислав Демин-Левийман, Кира Калашникова, Татьяна Кондратьева, Сергей Кривулев, Марина Конюшко, Валентина Лебедева, Валерия Ледовских, Олеся Линькова, Виола Лобань, Александра Маркина, Тимофей Мотошин, Никита Памурзин, Анастасия Резункова, Григорий Татаренко, Григорий Сергеенко, Снежана Соколова и Дарья Шиханова.

Премьера начнется 7 марта в 19:00. Следующие показы запланированы 8, 9 и 21 марта, 21 и 30 апреля, 31 мая в это же время. Билеты в продаже на сайте театра.

18+