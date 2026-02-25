В театре «Суббота» покажут спектакль «Пять женщин, предавшихся любви» по одноименной книге Ихара Сайкаку и текстам Варлама Шаламова

Премьера состоится 7 марта.
7 марта на основной сцене театра «Суббота» представят постановку «Пять женщин, предавшихся любви». Спектакль основан на одноименной книге японского писателя Ихара Сайкаку, а также включает мотивы произведений Варлама Шаламова «Галстук» и «Воскрешение лиственницы».
Имя Сайкаку тесно связано с традиционным японским театром Кабуки. Сборник новелл XVII века «Пять женщин, предавшихся любви» получил известность в России лишь во второй половине прошлого столетия. На русском языке книгу в очередной раз переиздали в 2025 году.
Истории японского автора описывают судьбы юных горожан. Город как топографический лабиринт рифмуется с лабиринтом взаимоотношений мужчины и женщины.
В простоте, иронии, эротизме и постижении природы чувств создатели спектакля видят связь Сайкаку с классиками русской литературы. Новеллист выступает апологетом любви, которая порой ведет к страданиям, но вместе с тем поддерживает общечеловеческие ценности.
Режиссером спектакля стал Андрей Опарин. Сценографией и костюмами занималась Стефания Граурогкайте. Художник по свету — Эмиль Авраменко.
В постановке заняты Дарья Агеева, Иван Байкалов, Станислав Демин-Левийман, Кира Калашникова, Татьяна Кондратьева, Сергей Кривулев, Марина Конюшко, Валентина Лебедева, Валерия Ледовских, Олеся Линькова, Виола Лобань, Александра Маркина, Тимофей Мотошин, Никита Памурзин, Анастасия Резункова, Григорий Татаренко, Григорий Сергеенко, Снежана Соколова и Дарья Шиханова.
Премьера начнется 7 марта в 19:00. Следующие показы запланированы 8, 9 и 21 марта, 21 и 30 апреля, 31 мая в это же время. Билеты в продаже на сайте театра.
18+
Комментарии (0)