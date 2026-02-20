Премьера! В Большом театре кукол покажут спектакль «Овидий. Рок. Метаморфозы»

Мастерская Руслана Кудашова сформировалась как труппа из выпускников курса, набранного при БТК совместно с факультетом театра кукол Академии театрального искусства. За время обучения в Мастерской студенты сочинили и сыграли 12 разноплановых спектаклей, которые теперь входят в основной репертуар театра кукол. В феврале 2012 года состоялась первая премьера Мастерской после выпуска — импровизация на тему Книги Екклесиаста.

Новый спектакль изначально возник как эскиз, который подготовили студенты по итогам речевого курса в РГИСИ. На сцене разворачивается история превращений, способных стать и спасением, и трагедией.

Начало премьерных показов 6 и 7 марта в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.

16+