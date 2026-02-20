Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Премьера! В Большом театре кукол покажут спектакль «Овидий. Рок. Метаморфозы»

Студенты Мастерской Руслана Кудашова представят двенадцать мифов, события которых происходят во имя, благодаря или из-за любви.

Фото: Большой театр кукол / vk.com/public1136859

6 и 7 марта на Малой сцене Большого театра кукол состоится премьера спектакля «Овидий. Рок. Метаморфозы». Постановка опирается на эпическую поэму, для которой Публий Овидий Назон собрал и художественно обработал около двухсот пятидесяти сюжетов из римской и греческой мифологий.

«Овидий. Рок. Метаморфозы» — проект студентов из Мастерской Руслана Кудашова. Режиссером стала Анастасия Тарарина, а оформляла спектакль художница Марина Завьялова-Лаврова. В постановке участвуют артисты Артур Аглямов, Матвей Березин, Артем Бессонов, Ирина Бушуева, Арина Гузеева, Глеб Дзюба, Мария Журавлева, София Козырева, Вэй Лю, Ангелина Макушева, Сергей Некипелов, Ева Пфаффенрот, Никита Смирнягин, Анастасия Степанова и Джемал Хамзи-Оглы.

Фото: Большой театр кукол / vk.com/public1136859
Фото: Большой театр кукол / vk.com/public1136859
Фото: Большой театр кукол / vk.com/public1136859

Мастерская Руслана Кудашова сформировалась как труппа из выпускников курса, набранного при БТК совместно с факультетом театра кукол Академии театрального искусства. За время обучения в Мастерской студенты сочинили и сыграли 12 разноплановых спектаклей, которые теперь входят в основной репертуар театра кукол. В феврале 2012 года состоялась первая премьера Мастерской после выпуска — импровизация на тему Книги Екклесиаста.

Новый спектакль изначально возник как эскиз, который подготовили студенты по итогам речевого курса в РГИСИ. На сцене разворачивается история превращений, способных стать и спасением, и трагедией.

Начало премьерных показов 6 и 7 марта в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.

16+

