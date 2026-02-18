Премьера в БДТ: режиссер Арсений Бехтерев представит спектакль «Исчезновение» по произведениям концептуалиста Андрея Монастырского

21 февраля на Второй сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля «Исчезновение». В основе постановки — стихотворный цикл московского концептуалиста Андрея Монастырского «Поэтический мир».

Произведения Монастырского напоминают коллекцию фотографических снимков, фиксирующих мгновенные состояния человеческого сознания. Большинство текстов «Поэтического мира» автор написал в 1976 году — и тогда же основал арт-группу «Коллективные действия». В их выездных перформансах: в полях, лесах, на пустырях — главным становилось не действие, но его восприятие, а озвученные зрителями ожидания и домыслы становились частью художественного опыта.

В новом спектакле режиссер Арсений Бехтерев, выпускник мастерской Андрея Могучего, стремится исследовать сценические возможности текстов Монастырского:

«Название спектакля — "Исчезновение" — отсылает к акциям группы "Коллективные Действия", первая из которых называлась "Появление". "Исчезновение" также можно понять как избавление от шума окружающих значений, когда любой из предметов становится символом чего-то еще, заполняя сознание множеством интерпретаций. "Исчезновение" предстает и важнейшим событием в человеческой судьбе — моментом перехода за пределы человеческого сознания. Зритель может выбрать из этих трактовок — но не ограничиваться ими», — рассказывает постановщик.