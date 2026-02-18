Премьера в БДТ: режиссер Арсений Бехтерев представит спектакль «Исчезновение» по произведениям концептуалиста Андрея Монастырского

Первые показы — 21 и 22 февраля.
21 февраля на Второй сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля «Исчезновение». В основе постановки — стихотворный цикл московского концептуалиста Андрея Монастырского «Поэтический мир».
Произведения Монастырского напоминают коллекцию фотографических снимков, фиксирующих мгновенные состояния человеческого сознания. Большинство текстов «Поэтического мира» автор написал в 1976 году — и тогда же основал арт-группу «Коллективные действия». В их выездных перформансах: в полях, лесах, на пустырях — главным становилось не действие, но его восприятие, а озвученные зрителями ожидания и домыслы становились частью художественного опыта.
В новом спектакле режиссер Арсений Бехтерев, выпускник мастерской Андрея Могучего, стремится исследовать сценические возможности текстов Монастырского:
«Название спектакля — "Исчезновение" — отсылает к акциям группы "Коллективные Действия", первая из которых называлась "Появление". "Исчезновение" также можно понять как избавление от шума окружающих значений, когда любой из предметов становится символом чего-то еще, заполняя сознание множеством интерпретаций. "Исчезновение" предстает и важнейшим событием в человеческой судьбе — моментом перехода за пределы человеческого сознания. Зритель может выбрать из этих трактовок — но не ограничиваться ими», — рассказывает постановщик.
Арсений Бехтерев с 12 лет занимался в театре-студии в Перми, а параллельно создавал команды для уличных спектаклей и перформансов. Работал артистом в театре DEREVO в Дрездене. После окончания актерско-режиссерского курса Марины Оленевой в ПГИКе переехал в Петербург и учился в мастерской Андрея Могучего. В 2021-м поставил спектакль «Джордж Каплан» в БДТ, а в 2024 — «Пир после чумы» в рамках экспериментального проекта театра «Опыты драматических изучений». С 2021 года преподает на режиссерском курсе Могучего.
В «Исчезновении» участвуют приглашенные артисты, студенты выпускного курса мастерской Ивановой-Брашинской в Высшей школе сценических искусств: Ярослава Бехтерева, Ольга Зельдина, Екатерина Левина, Егор Шеховцев. За оформление спектакля отвечал театральный художник Анвар Гумаров. Вместе с ним визуальный облик постановки создавал художник по свету Евгений Киуру.
БДТ планирует показы «Исчезновения» 21 и 22 февраля, 7, 8, 21 и 22 марта. Билеты в продаже на сайте театра.
16+
