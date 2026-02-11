Театр «Озеро» покажет в Петербурге «Красную шапочку» с Таисией Вилковой, Максимом Виторганом и Константином Мурзенко

Московский Театр «Озеро» едет на гастроли в Петербург. 17 и 18 февраля в Театре на Васильевском труппа представит спектакль «Красная шапочка».

Режиссер постановки Гоша Мнацаканов («Как Фауст ослеп», «Елизавета Бам») использует материал европейской сказки, чтобы вскрыть понимание народа. В приключениях Шапочки он видит архетипический сюжет о бесконечных испытаниях в поисках правды. «Мы подумали написать свою сказку, где есть наши ощущения от мира сейчас», — говорят авторы.

Художник «Красной шапочки» — Маруся Павлова. За хореографию отвечал Олег Глушков. В спектакле участвуют артисты Таисия Вилкова (в роли Шапочки), Максим Виторган, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин, Арина Маракулина, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев, Софья Щербакова и Константин Мурзенко.