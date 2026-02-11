Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Театр «Озеро» покажет в Петербурге «Красную шапочку» с Таисией Вилковой, Максимом Виторганом и Константином Мурзенко

Спектакли состоятся 17 и 18 февраля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра «Озеро»

Московский Театр «Озеро» едет на гастроли в Петербург. 17 и 18 февраля в Театре на Васильевском труппа представит спектакль «Красная шапочка».

Режиссер постановки Гоша Мнацаканов («Как Фауст ослеп», «Елизавета Бам») использует материал европейской сказки, чтобы вскрыть понимание народа. В приключениях Шапочки он видит архетипический сюжет о бесконечных испытаниях в поисках правды. «Мы подумали написать свою сказку, где есть наши ощущения от мира сейчас», — говорят авторы.

Художник «Красной шапочки» — Маруся Павлова. За хореографию отвечал Олег Глушков. В спектакле участвуют артисты Таисия Вилкова (в роли Шапочки), Максим Виторган, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин, Арина Маракулина, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев, Софья Щербакова и Константин Мурзенко.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра «Озеро»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра «Озеро»

«Озеро» — негосударственный театр, организованный в 2024-м Гошей Токаевым, Андреем Маником и Владимиром Комаровым. Помимо интерпретации Шарля Перро, в репертуаре проекта уже появились «Мертвые души», «Три сестры», шекспировский «Ричард» и довлатовский «Заповедник». 8 февраля в московском пространстве «Внутри» прошла премьера спектакля Марии Смольниковой «Гроза» по мотивам одноименной пьесы Островского.

«Красную шапочку» в Петербурге покажут четыре раза: 17 и 18 февраля в 18:30 и 21:00. Информация о билетах доступна на сайте Театра «Озеро».

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: