Театр «Озеро» покажет в Петербурге «Красную шапочку» с Таисией Вилковой, Максимом Виторганом и Константином Мурзенко

Спектакли состоятся 17 и 18 февраля.
Московский Театр «Озеро» едет на гастроли в Петербург. 17 и 18 февраля в Театре на Васильевском труппа представит спектакль «Красная шапочка».
Режиссер постановки Гоша Мнацаканов («Как Фауст ослеп», «Елизавета Бам») использует материал европейской сказки, чтобы вскрыть понимание народа. В приключениях Шапочки он видит архетипический сюжет о бесконечных испытаниях в поисках правды. «Мы подумали написать свою сказку, где есть наши ощущения от мира сейчас», — говорят авторы.
Художник «Красной шапочки» — Маруся Павлова. За хореографию отвечал Олег Глушков. В спектакле участвуют артисты Таисия Вилкова (в роли Шапочки), Максим Виторган, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин, Арина Маракулина, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев, Софья Щербакова и Константин Мурзенко.
«Озеро» — негосударственный театр, организованный в 2024-м Гошей Токаевым, Андреем Маником и Владимиром Комаровым. Помимо интерпретации Шарля Перро, в репертуаре проекта уже появились «Мертвые души», «Три сестры», шекспировский «Ричард» и довлатовский «Заповедник». 8 февраля в московском пространстве «Внутри» прошла премьера спектакля Марии Смольниковой «Гроза» по мотивам одноименной пьесы Островского.
«Красную шапочку» в Петербурге покажут четыре раза: 17 и 18 февраля в 18:30 и 21:00. Информация о билетах доступна на сайте Театра «Озеро».
18+
