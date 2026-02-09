Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В «Театре на Садовой» покажут спектакль по «Трамваю "Желание"» Теннесси Уильямса с Аленой Бабенко и Евгенией Игумновой

Премьера состоится 15 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Театра на Садовой»

В марте «Театр на Садовой» представит новый спектакль — «Трамвай "Желание"» по пьесе лауреата Пулитцеровской премии Теннесси Уильямса о бывшей учительнице английского Бланш Дюбуа. Роль главной героини, которая создала свой иллюзорный мир вне времени и быта, исполнит актриса театра «Современник», лауреат премий «Золотой орел» и «Ника» Алена Бабенко.

Вместе с Аленой Бабенко на сцене «Театра на Садовой» впервые появится Евгения Игумнова — актриса Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит». В спектакле также играют артисты из труппы театра: Антон Падерин («Идиот») / Кирилл Гордеев («Айсвилль», «Орестея»), Александр Матвеев («Варшавская мелодия») / Алексей Галишников («Казанова», «Женитьба Бальзаминова»), Игорь Клинский («Солярис»).

По сюжету уже не молодая, но не потерявшая обаяния и красоты, Бланш Дюбуа приезжает к своей беременной сестре Стелле, живущей с мужем в бедном районе Нового Орлеана. Бланш разорена, ей не на что и негде жить. Стэнли Ковальски, муж Стеллы, воплощает собой грубость и естественность в самом неприятном значении этого слова. Он относится к свояченице с неприязнью и позже, узнав о тайнах ее прошлого, становится главной причиной невозможности ее счастья.

«Трамвай "Желание"»
Warner Brothers Burbank Studios, 1951

«Трамвай "Желание"»

«Трамвай "Желание"»
Warner Brothers Burbank Studios, 1951

«Трамвай "Желание"»

В 1951 году пьесу Уильямса экранизировали: главные роли исполнили Вивьен Ли и Марлон Брандо. В 1952-м фильм получил четыре «Оскара», включая три в актерских номинациях (при этом Марлона Брандо не наградили в номинации «Лучшая мужская роль»!).

Режиссер нового спектакля — Екатерина Половцева. Половцева училась в мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, среди ее постановок — «Осенняя соната» по киносценарию Ингмара Бергмана и «Посторонний» по повести Альбера Камю. Художником-постановщиком «Трамвая "Желание"» выступил Эмиль Капелюш.

Инсценировку впервые покажут 15, 16 и 17 марта в 19:00 на Основной сцене «Театра на Садовой».

