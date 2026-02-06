Премьера! К 80-летию Валерия Фокина в Александринском театре покажут спектакль «Ревизор с продолжением» (Тихон Жизневский в роли Хлестакова!)

Откроет февральскую праздничную программу «Разговор о профессии» с Валерием Фокиным, который проведет театральный критик Марина Токарева.
28 февраля бывшему худруку и нынешнему президенту Александринского театра Валерию Фокину исполняется 80 лет. К юбилею театр подготовил программу, среди событий которой — встреча с режиссером, фильмы и дискуссии о его вкладе в театральное искусство, а также премьерные показы спектакля Фокина «Ревизор с продолжением». Постановку представят 27, 28 февраля и 1 марта.
«Ревизор» 2002 года стал первым спектаклем Валерия Фокина, созданным в Александринском театре, и первым петербургским опытом режиссера. Спектакль-блокбастер, миксующий гоголевский юмор с мейерхольдовской биомеханикой и акапельной музыкой Десятникова, получил «Золотую маску». Эта постановка открыла научно-практическую программу Александринского театра «Новая жизнь традиции». На протяжении 15 сезонов первый петербургский спектакль Фокина оставался одним из самых любимых публикой и на своей сцене, и на гастролях в России, и за рубежом. За годы, прошедшие со дня премьеры, общество изменилось: в июне 2018 года «Ревизора» Фокина показали в последний раз.
В премьерном «Ревизоре с продолжением» легкий, почти водевильный юмор сочетается с драматизмом. Роль Хлестакова в новой постановке сыграет Тихон Жизневский. В спектакле занята большая часть труппы, а многие из артистов играли в спектакле 2002 года. В роли Городничего, как и в первом «Ревизоре» Фокина, будет Сергей Паршин.
«Ревизор с продолжением» — центральное событие общей программы юбилейных мероприятий к 270-летию театра и 80-летию его президента Фокина.
9 февраля в 19:00 в Медиацентре (Новая сцена) состоится встреча с Валерием Фокиным, которую проведет критик Марина Токарева. Там же 26 февраля с 12:00 пройдет презентация альбома «Пространство Валерия Фокина» и круглый стол о театре режиссера — мероприятия ведет театровед Александр Чепуров.
С 27 февраля по 27 марта в Фойе Новой сцены пробудет видеоинсталляция «Диалог к юбилею», где Валерий Фокин отвечает на вопросы Александра Малича, директора Александринского театра. 28 февраля в 14:00 в Медиацентре покажут фильм-портрет «Фокин», снятый Олесей Пушкиной и Кириллом Сбитневым. 1 марта в 16:30 в Медиацентре Александр Малич проведет разговор о профессии с Эдуардом Кочергиным, Михаилом Шемякиным (по видеосвязи), Игорем Клебановым, Александром Бакши.
Половина событий праздничной программы связана с премьерой:
- 14 февраля, 16:00 / Медиацентр. Лекция Александра Чепурова «Александринские "Ревизоры"»
- 15 февраля, 16:00 / Медиацентр. Лекция Анны Петровой «"Никак опять об Гоголя…". Петербургский Гоголь и гоголевский Петербург»
- 18 февраля, 19:00 / Медиацентр. Показ документального фильма Валерия Фокина «Загадки "Ревизора"» со вступительным словом Александра Чепурова
- 25 февраля, 19:00 / Медиацентр. Встреча с писателем Евгением Водолазкиным «Слово о Гоголе»
Премьерные показы спектакля «Ревизор с продолжением» состоятся 27 февраля, 28 февраля и 1 марта в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.
18+
