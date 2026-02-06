Премьера! К 80-летию Валерия Фокина в Александринском театре покажут спектакль «Ревизор с продолжением» (Тихон Жизневский в роли Хлестакова!)

28 февраля бывшему худруку и нынешнему президенту Александринского театра Валерию Фокину исполняется 80 лет. К юбилею театр подготовил программу, среди событий которой — встреча с режиссером, фильмы и дискуссии о его вкладе в театральное искусство, а также премьерные показы спектакля Фокина «Ревизор с продолжением». Постановку представят 27, 28 февраля и 1 марта.

«Ревизор» 2002 года стал первым спектаклем Валерия Фокина, созданным в Александринском театре, и первым петербургским опытом режиссера. Спектакль-блокбастер, миксующий гоголевский юмор с мейерхольдовской биомеханикой и акапельной музыкой Десятникова, получил «Золотую маску». Эта постановка открыла научно-практическую программу Александринского театра «Новая жизнь традиции». На протяжении 15 сезонов первый петербургский спектакль Фокина оставался одним из самых любимых публикой и на своей сцене, и на гастролях в России, и за рубежом. За годы, прошедшие со дня премьеры, общество изменилось: в июне 2018 года «Ревизора» Фокина показали в последний раз.

В премьерном «Ревизоре с продолжением» легкий, почти водевильный юмор сочетается с драматизмом. Роль Хлестакова в новой постановке сыграет Тихон Жизневский. В спектакле занята большая часть труппы, а многие из артистов играли в спектакле 2002 года. В роли Городничего, как и в первом «Ревизоре» Фокина, будет Сергей Паршин.