Антон Федоров представит спектакль «Морфий» по мотивам Булгакова на Новой сцене Александринского театра

8 и 9 февраля на Новой сцене Александринского театра представят постановку «Морфий» по мотивам рассказов Михаила Булгакова. Основой стал одноименный рассказ, а также цикл «Записки юного врача». Этот спектакль поставил на сцене Псковского драматического театра в 2022 году Антон Федоров, и сейчас труппа едет на гастроли.

Герои «Морфия» — молодые врачи, вчерашние студенты, — приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель видит два альтернативных варианта развития одного сюжета. «История Полякова — про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. Это история отчаяния и вхождения на темную сторону. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя», — говорит постановщик.

Антон Федоров — ученик Юрия Погребничко, главный режиссер новосибирского театра «Старый дом». Сотрудничал с московскими «Театром.doc» и «Около дома Станиславского». За спектакль на материале Булгакова он получил «Золотую маску».