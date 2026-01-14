Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В Петербурге прочитают лекции о работе театров и киносеансах во время блокады

Театральная библиотека проведет цикл встреч, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, который отмечается 27 января. С 21 января по 4 февраля здесь запланированы лекции о киносеансах, репертуаре театров и повседневной жизни артистов в период осады города. 

Виктор Аристов. Фильм «Порох». 1985
Киностудия «Ленфильм», 1985

Виктор Аристов. Фильм «Порох». 1985

В блокаду в городе продолжали работу Театр музыкальной комедии и Симфонический оркестр Радиокомитета. Особым явлением в искусстве Ленинграда того времени был театр народного ополчения. В связи с режимом военного времени спектакли и концерты шли по особому расписанию.

Среди лекторов — историк кино Алексей Дунаевский, балетовед Ирина Пушкина, историк обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Муравьев, а также автор проекта «В лучах блокадного кинопроектора» Вячеслав Кокин.

Вход на мероприятия свободный. Расписание всех лекций на сайте библиотеки.

0+

