В Петербурге прочитают лекции о работе театров и киносеансах во время блокады

В блокаду в городе продолжали работу Театр музыкальной комедии и Симфонический оркестр Радиокомитета. Особым явлением в искусстве Ленинграда того времени был театр народного ополчения. В связи с режимом военного времени спектакли и концерты шли по особому расписанию.

Среди лекторов — историк кино Алексей Дунаевский, балетовед Ирина Пушкина, историк обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Муравьев, а также автор проекта «В лучах блокадного кинопроектора» Вячеслав Кокин.

Вход на мероприятия свободный. Расписание всех лекций на сайте библиотеки.

