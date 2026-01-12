В «Севкабель Порту» устроят бесплатный цирковой уикенд «Рождество у моря»

С 17 по 18 января в интерьерах исторического пространства бывшего завода «Цех» в «Севкабель Порту» на Кожевенной, 40 пройдет второй театрально-цирковой фестиваль «Рождество у моря». В этом году форум соберет цирковых артистов со всей страны: помимо Петербурга, из Новосибирска, Тюмени, Твери и Владивостока. 16 коллективов покажут спектакли в разных жанрах, в том числе с элементами акробатики, клоунады, жонглирования, эквилибристики, воздушной гимнастики и других видов циркового искусства. Артисты театра «Монгольфьери» также представят свое цирковое мастерство — четыре спектакля.

В параллельной программе форума будут доступны многочисленные мастер-классы и бесплатные активности, в том числе аквагрим, уроки оседлания одноколесного велосипеда, гайд по прогулке на ходулях, трюкам на батуте, жонглированию кольцами, шляпами и многим другим. А в свободное от циркового мастерства время участвуем в 30 (!) творческих мастер-классах по созданию подарков, открыток, украшений и костюмов своими руками.

Организатор — культурно-социальный проект «Монгольфьери», который оказывает поддержку детям и подросткам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Участие в фестивале «Рождество у моря» бесплатное.