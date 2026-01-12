Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В «Севкабель Порту» устроят бесплатный цирковой уикенд «Рождество у моря»

И покажут более 30 номеров от 16 коллективов со всей страны. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

С 17 по 18 января в интерьерах исторического пространства бывшего завода «Цех» в «Севкабель Порту» на Кожевенной, 40 пройдет второй театрально-цирковой фестиваль «Рождество у моря». В этом году форум соберет цирковых артистов со всей страны: помимо Петербурга, из Новосибирска, Тюмени, Твери и Владивостока. 16 коллективов покажут спектакли в разных жанрах, в том числе с элементами акробатики, клоунады, жонглирования, эквилибристики, воздушной гимнастики и других видов циркового искусства. Артисты театра «Монгольфьери» также представят свое цирковое мастерство — четыре спектакля.

В параллельной программе форума будут доступны многочисленные мастер-классы и бесплатные активности, в том числе аквагрим, уроки оседлания одноколесного велосипеда, гайд по прогулке на ходулях, трюкам на батуте, жонглированию кольцами, шляпами и многим другим. А в свободное от циркового мастерства время участвуем в 30 (!) творческих мастер-классах по созданию подарков, открыток, украшений и костюмов своими руками.  

Организатор — культурно-социальный проект «Монгольфьери», который оказывает поддержку детям и подросткам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Участие в фестивале «Рождество у моря» бесплатное. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

Основные события программы: 

17 января

  • 17 января, 11:00 — открытие фестиваля при участии Цирковой студии «Кураж» и Школы воздушной акробатики Натали и Ко. Шествие участников. Играет Оркестр Детской Школы Искусств им. И.О.Дунаевского.

Первое отделение

  • 17 января, 12:00-13:30 — конкурсная программа цирковых коллективов России. Программа А
  • 17 января, 13.30 — Интерактивный перформанс «Тетушка Пургвилья из города Пургвиль, занесенного снегом» при участии актрисы театра и кино, клоунессы Александры Ионовой.
  • 17 января, 14:00 — Спектакль «Сказка Царя Салтана» в исполнении Театра «Галерка» из Екатеринбурга

Второе отделение

  • 17 января, 16:00 — Конкурсная программа цирковых коллективов России
  • 17 января, 17:30 —  Выступление Школы воздушной акробатики Натали и Ко.
  • 17 января, 18:00 — спектакль-притча о Вере, Надежде, Любви и Мудрости «Море. Птицы. Рыбаки» режиссера Ларисы Беловой. Хореография поставлена Резидой Гаяновой, трюки — Михаил Белов.

18 января

Первое отделение

  • 18 января, 12:00 — Конкурсная программа
  • цирковых коллективов России. Программа Б
  • 18 января, 13:30 — Интерактивный перформанс «Тетушка Пургвилья из города Пургвиль, занесенного снегом» при участии актрисы театра и кино, клоунессы Александры Ионовой.
  • 18 января, 14:00 — Спектакль «Время Шекспира» от Театральной студии «Мечтатели» в постановке Полины Воробьевой и Максима Студеновского
  • (Театр «Мастерская»).

Второе отделение

  • 18 января, 16:00 — Конкурсная программа цирковых коллективов России
  • 18 января, 18:00 — Премьера спектакля «Семейное Рождество» от Театра-цирка Монгольфьери.
  • 18 января, 19:30 — Гала концерт. Награждение. Закрытие фестиваля при участии Цирковой студии Кураж, Театра-цирка Монгольфьери, Джазового оркестра Детской музыкальной школы искусств им. И.ОДунаевского.

0+

