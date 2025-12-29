В Александринском театре прошел закрытый показ балета «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана

Петербургский девелопер Группа RBI провел закрытый показ балета Театра Бориса Эйфмана в Александринском театре. Постанову по мотивам романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского, на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко, митрополита Илариона (Алфеева) впервые показали в сентябре 2024 года. Музыку для балета записал Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под управлением Антона Лубченко.

«Творчество Федора Михайловича Достоевского — неиссякаемый источник мудрости, способный озарить светом сокровенной истины самые темные уголки бытия. «Имеющий уши да услышит». С «Преступления и наказания» начинается ряд «больших» романов писателя, и именно к этому произведению я шел всю сознательную жизнь, то приближаясь к нему, как к неприступной цитадели, то отдаляясь в сомнениях и нерешительности. В нашем спектакле мы не пересказываем сюжет книжного первоисточника, но интерпретируем в танце эмоциональный и идейный мир ключевых персонажей Достоевского. Каждый из них — микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми метафизическими противоречиями.

Балет «Преступление и наказание» реконструирует трудный путь духовного перерождения главного героя романа Родиона Раскольникова, чье обостренное нравственное чувство и чуткость к чужой боли провоцируют появление теории о праве великих людей «перешагнуть через кровь» ради всеобщего блага. Страшная идея, зреющая в голове бывшего студента, становится его демоническим наваждением и подталкивает к убийству. Совершив преступление, Раскольников разрушает высший моральный закон, однако побороть человеческую натуру несостоявшийся Наполеон не в силах. Крах антигуманной теории неизбежен. Целительной для героя оказывается жертвенная любовь Сони Мармеладовой. Проходя через горнило искупительных страданий, эта святая грешница, как и Раскольников, движется к воскресению. «Не убий», — гласит одна из основных заповедей. И всякий нарушающий ее отрицает абсолютную ценность жизни — неприкосновенного дара Божьего», — так говорит о своей постановке Борис Эйфман.

«Балетная труппа одного из выдающихся хореографов нашего времени подарила нам волшебство современного танца и погрузила в особый мир, созданный одним из главных петербургских и российских писателей, — мир ярких страстей, глубоких переживаний и высоких чувств. Сюжет, известный со школьной скамьи, раскрылся в новом свете за счет непревзойденной хореографии, пластики и музыки. Мы, Группа RBI, более тридцати лет преображаем наш город силой собственного интеллекта и воображения. Для нас это призвание, наша работа во благо любимого города, такая же естественная форма самовыражения, как балет для мастеров танца», — отметил президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.