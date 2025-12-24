Романа Габриа поставил спектакль о травле Бориса Пастернака для театра «Мастерская»

Роман Габриа

Режиссер:

Борис Пастернак — один из моих любимых поэтов, — комментирует замысел Роман Габриа. — Историческая драматургия, которая выстроилась вокруг его отказа от Нобелевской премии, кажется мне очень интересной. Стенограммы собраний Союза писателей, которые я использовал, полны образных оборотов, ведь выступают мастера слова. Я взял на себя смелость перевести документы в поэтическую форму — в первую очередь чтобы избежать холодной публицистики.