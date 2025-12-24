Романа Габриа поставил спектакль о травле Бориса Пастернака для театра «Мастерская»

Его главный режиссер театра на Народной улице написал полностью стихотворным текстом.
26 декабря на Малой сцене театра «Мастерская» состоится премьера авторского спектакля Романа Габриа «Пастернак».
Драматургия построена на документальных свидетельствах травли Бориса Пастернака в последние годы его жизни: телеграммах, письмах и стенограммах заседаний Союза писателей СССР. Карательная кампания 1958-1959 годов была связана с публикацией за рубежом романа «Доктор Живаго» и последующим присуждением ему Нобелевской премии. Реальные исторические события становятся фоном для главной сюжетной линии — история отношений Пастернака с музой и возлюбленной Ольгой Ивинской, прототипом Лары из романа.
Режиссер:
Борис Пастернак — один из моих любимых поэтов, — комментирует замысел Роман Габриа. — Историческая драматургия, которая выстроилась вокруг его отказа от Нобелевской премии, кажется мне очень интересной. Стенограммы собраний Союза писателей, которые я использовал, полны образных оборотов, ведь выступают мастера слова. Я взял на себя смелость перевести документы в поэтическую форму — в первую очередь чтобы избежать холодной публицистики.
Художником-постановщиком выступила Софья Габриа, композитором — Мария Белова. Световое сопровождение — Юлия Бершак, пластическое — Илья Колецкий. Видео оформление – Александр Малышев. Премьеру представят Никита Капралов, Арина Лыкова, Андрей Гаврюшкин, Мария Русских, Алексей Ведерников, Алексей Мацепура, Василий Щипицын, Кирилл Гордлеев, Анастасия Ермак.
16+
