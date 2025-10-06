Молодая студия Льва Додина объединила прозу Цветаевой и танго в спектакле «Слово-Движение»

18 октября на Основной сцене Малого драматического театра состоится премьера спектакля лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Молодой студии Льва Додина «Слово-Движение». Художественным руководителем экспериментальной постановки на стыке драматического и танцевального театра стал Лев Додин. Литературной основой спектакля стал прозаический очерк Марины Цветаевой «Мой Пушкин», переосмысленный режиссером Ярославом Васильевым. Пластическую партию «Танцуем танго» собрал педагог-хореограф Юрий Васильков.

Спектакль разделили на две части: «Слово-Движение» откроется женским хором-исповедью «о потребности в сильном чувстве, об идеалах любви и мастерства Поэта», а продолжится в страстных движениях танго.

«Новый спектакль — высказывание, в котором цветаевская страстность и непосредственность дают импульс действию, слово воплощается в движении, а зритель становится свидетелем зачаровывающего рассказа о том, как рождается любовь и как артист рождает слова и движения и одушевляет их, вплетая слова и движения в ткань жизни на сцене», — отмечают в МДТ.

Премьеру представят Степан Абрамов, Михаил Батуев, Анастасия Бубновская, Ярослав Васильев, Милана Вольская, Софья Запорожская, Денис Ищенко, Александра Конанова, Алина Кудас, Данил Кулик, Анастасия Рождественская, Инесса Серенко, Алексей Тезиков, Самуэль Фролов, Александр Шадрин, Валерия Юшко, Виктор Яковенко, Семен Козлов и Михаил Тараторкин.

16+