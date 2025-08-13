Театр «Мастерская» покажет репертуарные хиты на сцене Ленсовета

В программе — комедия по тексту Вампилова, с которой началась история театра, сказка о радикальном феминизме в древнем Китае и многое другое.
"Варшавская мелодия"
В августе, когда театральная сцена традиционно уходит на каникулы перед началом нового сезона, «Мастерская» отправится на внутригородские гастроли. Показы спектаклей пройдут на исторической сцене Театра Ленсовета на Владимирском проспекте, 12.
В программе гастролей:
- 23 августа, 19:00 — «Старший сын» режиссера и худрука «Мастерской» Григория Козлова. Комедия Вампилова, с которой 15 лет назад началась история театра. В основе сюжета — шутка, превратившаяся в притчу о семейных ценностях. Изюминка постановки: актеры делятся реальными историями о своих семьях.
- 24 августа, 19:00 — «Варшавская мелодия» Александра Гошукова. Драма о любви Виктора и Гелены, русского юноши и польской девушки, разлученных по воле случая на десятилетия. Спектакль получил спецприз «Золотого Софита» и вошел шорт-лист «Золотой маски»-2023.
- 29 августа, 19:00 — «Турандот» Галины Бызгу. Сказка на новый лад о радикальном феминизме в древнем Китае и хулиганская версия пьесы Карло Гоцци: авторский рэп и рискованные шутки.
- 30 августа, 18:00 — «Бременские музыканты» Екатерины Гороховской. Музыкальный спектакль для всей семьи по мотивам сказки братьев Гримм и советского мультфильма.
12+
