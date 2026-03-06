Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Петр Гуменник может получить от Петербурга около 350 тысяч за шестое место на Олимпиаде

Также премируют шорт-трекиста Ивана Посашкова и тренеров.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургского государственного Ледового театра / Фото: Елена Бледных

Правительство Петербурга учредило премии для петербургских спортсменов, которые достигли высоких результатов на зимних Олимпийских играх в Милане. Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Фигуристу Петру Гуменнику планируют выплатить 344 827,59 рублей за шестое место. Шорт-трекисту Ивану Посашкову присудили 57 471,27 рублей за участие. Также премии получат тренеры спортсменов.

Петр Гуменник завершил Олимпиаду-2026 на шестом месте. После короткой программы он шел 20-м, но в произвольной отыграл шесть позиций и вошел в топ-6. В сумме за два проката фигурист набрал 271,21 балла, из них 184,49 — за произвольную с пятью четверными прыжками.

Иван Посашков не смог выйти в полуфинал игр на дистанции 1500 метров. В четвертьфинальном забеге шорт-трекист занял пятое место с результатом две минуты 19,117 секунды. В полуфинал выходят три лучших спортсмена.

Премии Смольного за олимпийские достижения должны выплатить до конца апреля.

