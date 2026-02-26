Петр Гуменник, Камила Валиева и Алексей Урманов выступят в Петербурге на ледовых шоу к 85-летию тренера Алексея Мишина

Режиссером спектаклей стал Илья Авербух.
11 и 12 марта на арене СК «Юбилейный» состоятся юбилейные концерты к 85-летию тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. В шоу примут участие Петр Гуменник, Алексей Урманов, Камила Валиева, Елена Костылева и другие чемпионы.
Петр Гуменник выйдет на лед 11 марта. В феврале фигурист занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
В один день с Гуменником в «Юбилейном» выступят Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев.
В шоу 12 марта примет участие Камила Валиева — в октябре прошлого года она решила вернуться в спорт. У фигуристки официально завершилась дисквалификация из-за допингового скандала на Олимпийских играх 2022 года. С 25 декабря прошлого года она снова может участвовать в соревнованиях.
В один день с Валиевой на арену выйдет Алексей Урманов, тренер триумфатора Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова. На льду появятся Евгений Плющенко и Алексей Ягудин — Алексей Мишин был их тренером в разные годы. Петербургская пара: Анастасия Мишина и Александр Галлямов — поздравит Мишина в этот вечер от имени тренерского штаба Тамары Москвиной.
Режиссером мартовских концертов стал Илья Авербух. В роли ведущей выступит Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина.
Шоу 11 и 12 марта начнутся в 19:00 в СК «Юбилейный». Билеты в продаже на сайте Ледового театра.
6+
Комментарии (0)