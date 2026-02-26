Петр Гуменник, Камила Валиева и Алексей Урманов выступят в Петербурге на ледовых шоу к 85-летию тренера Алексея Мишина

11 и 12 марта на арене СК «Юбилейный» состоятся юбилейные концерты к 85-летию тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. В шоу примут участие Петр Гуменник, Алексей Урманов, Камила Валиева, Елена Костылева и другие чемпионы.

Петр Гуменник выйдет на лед 11 марта. В феврале фигурист занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

В один день с Гуменником в «Юбилейном» выступят Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев.