Знакомьтесь, Алена Либанова — евангелист сап-серфинга в Петербурге, тренер и чемпионка! Вот как встать на доску (можно даже зимой!) и почему сап — лучший антистресс

От «просто попробовать» до спорта всерьез

Алена, ты — действующая спортсменка, участница соревнований и опытный тренер, но давай сначала: когда сапы ворвались в твою жизнь?

Моя история с сапами началась в 2021 году — тогда это был чистый отдых. Я просто выходила к воде, дышала, двигалась, наслаждалась процессом (подальше от людей, поближе к природе — это же времена ковида! Прим.ред.). Все изменилось в конце лета 2022-го: именно тогда мы с доской впервые вышли на соревнования. С этого момента сап перестал быть просто хобби и стал чем-то гораздо большим.

Помнишь момент, когда ты поняла: «Хочу это попробовать»?

Случилось все довольно спонтанно. Однажды я просто увидела в городе человека на сапе и подумала: «Как же это круто — стоять посреди реки! Не сидеть в лодке, а стоять на ногах практически прямо на воде». Почему-то эта идея показалась мне невероятно привлекательной. Я так восторженно поделилась этими мыслями с мужем, что он подарил мне сап на день рождения. Получается, меня сподвиг супруг, а теперь уже я вдохновляю на это свою семью и всех вокруг.

Расскажи про твой самый первый выход, как он прошел? Только честно!

Отлично помню этот момент, я стала счастливым обладателем своей первой надувной сап-доски в первых числах мая, лед только-только отошел от берега… Я сразу потащила сап на озеро — без вариантов. Стоять хотелось сразу, сидеть даже не рассматривалось: мечта же — стоять на воде. Отгребала от берега на дрожащих полусогнутых ногах, а вся семья собралась на причале, переживала и пыталась остановить эту авантюру. Не вышло… В воду я тогда так и не упала, спасибо физической подготовке.

Что для тебя сап сейчас: тренировка, медитация или все сразу?

Со временем он стал для меня идеальным сочетанием спорта, воды, свежего воздуха и природы. Прогулка на сапе одновременно успокаивает и заряжает: голова отдыхает, тело работает, а настроение стабильно держится на плюсе. Для меня это лучший антистресс — проверено!