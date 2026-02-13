Знакомьтесь, Алена Либанова — евангелист сап-серфинга в Петербурге, тренер и чемпионка! Вот как встать на доску (можно даже зимой!) и почему сап — лучший антистресс

Надоело крутить педали в зале и считать шаги в приложении? Хочется движения, которое и тело прокачает, и голову проветрит, и в сторис будет выглядеть как кадр из фильма? Предлагаем — сап! О том, как правильно грести, что будет, если бросить доску на солнечном берегу и почему ветер с дождем — это не повод сидеть дома, а шанс добавить адреналина, рассказала чемпионка Петербурга по сап-серфингу, топ-5 первенства России и профессиональный тренер Алена Либанова.
От «просто попробовать» до спорта всерьез
Алена, ты — действующая спортсменка, участница соревнований и опытный тренер, но давай сначала: когда сапы ворвались в твою жизнь?
Моя история с сапами началась в 2021 году — тогда это был чистый отдых. Я просто выходила к воде, дышала, двигалась, наслаждалась процессом (подальше от людей, поближе к природе — это же времена ковида! Прим.ред.). Все изменилось в конце лета 2022-го: именно тогда мы с доской впервые вышли на соревнования. С этого момента сап перестал быть просто хобби и стал чем-то гораздо большим.
Помнишь момент, когда ты поняла: «Хочу это попробовать»?
Случилось все довольно спонтанно. Однажды я просто увидела в городе человека на сапе и подумала: «Как же это круто — стоять посреди реки! Не сидеть в лодке, а стоять на ногах практически прямо на воде». Почему-то эта идея показалась мне невероятно привлекательной. Я так восторженно поделилась этими мыслями с мужем, что он подарил мне сап на день рождения. Получается, меня сподвиг супруг, а теперь уже я вдохновляю на это свою семью и всех вокруг.
Расскажи про твой самый первый выход, как он прошел? Только честно!
Отлично помню этот момент, я стала счастливым обладателем своей первой надувной сап-доски в первых числах мая, лед только-только отошел от берега… Я сразу потащила сап на озеро — без вариантов. Стоять хотелось сразу, сидеть даже не рассматривалось: мечта же — стоять на воде. Отгребала от берега на дрожащих полусогнутых ногах, а вся семья собралась на причале, переживала и пыталась остановить эту авантюру. Не вышло… В воду я тогда так и не упала, спасибо физической подготовке.
Что для тебя сап сейчас: тренировка, медитация или все сразу?
Со временем он стал для меня идеальным сочетанием спорта, воды, свежего воздуха и природы. Прогулка на сапе одновременно успокаивает и заряжает: голова отдыхает, тело работает, а настроение стабильно держится на плюсе. Для меня это лучший антистресс — проверено!
Практика: как начать и не облажаться
Какие базовые вещи стоит продумать заранее — и физически, и психологически?
Сап — это естественное движение без экстремальных нагрузок, особой подготовки он не требует. Но когда речь заходит о соревнованиях и марафонах, здоровье уже под контролем: перед чемпионатом России я проходила полное обследование в физкультурном диспансере, как и все спортсмены.
Психологически к сапу тоже важно быть готовым, прежде всего к падению с него! Паника возникает именно в этот момент, особенно если не получается залезть обратно с первого раза. Поэтому я не советую начинать заниматься сапами в холодное время года (да, не повторяйте мой майский подвиг — у меня есть оправдание, я моржую!).
А лучшее средство от паники — безопасность: жилет, лиш (специальная веревка на ногу, чтобы доска не уплыла без вас), шлем, правильный водоем, адекватная оценка своих сил и хорошая компания рядом.
По времени ограничений нет: на сапе можно стоять, сидеть, лежать, прыгать и даже спать (проверено!) сколько угодно. Есть люди, которые ходят в многодневные походы — все упирается в подготовку и желание.
Как новичку первый раз выйти на воду?
Перед этим достаточно обычной разминки, как перед любой другой тренировкой. Поначалу лучше планировать короткие и простые маршруты, чтобы можно было легко выйти на берег. С опытом, выходя на более интересные пути, обязательно стоит брать с собой питьевую воду и сухую одежду в гермосумке (той самой, которая не пропускает влагу). Погода меняется быстро, особенно у воды, и это нужно учитывать.
Мне не хочется выходить на сапе одной, но с таким увлечением никого не знаю. Что делать?
В первую очередь, зовите своих друзей просто попробовать, а если никто не соглашается — не беда, новых знакомых можно найти прямо на воде (со мной случилось именно так!). Кстати, опытных ребят из обязательного снаряжения всегда с собой перекус, которым все с удовольствием готовы поделиться.
На какую погоду и условия ориентироваться, чтобы не испугаться и не замерзнуть?
Мы же в Петербурге, нас не испугать ни снегом, ни палящим солнцем. Прогноз обычно влияет только на количество слоев одежды и выбор водоема. Да, сильный ветер с ледяным осенним дождем способен подорвать мотивацию, но если рядом такая же слегка безумная (в хорошем смысле) компания — я соглашаюсь и на это. Раньше волны пугали, но теперь, после знакомства с волновым сапом, ветер только добавляет азарта. Главное — не забывать про безопасность, тогда удовольствие гарантировано.
Как выбрать первую доску и весло, чтобы не прогадать?
Выбор всегда начинается с вопроса: «Для чего?». Если пока не понятно, можно выбрать визуально — чтобы сап красиво смотрелся на фоточках и радовал глаз. Если хочется исследовать различные водоемы и путешествовать, подойдут более длинные модели, возможно с двумя карго (резинками, которые фиксируют вещи), чтобы на доску влезла и палатка, и картина, и корзина, и картонка, и даже маленькая собачонка.
Если же сап становится спортивным оборудованием, он будет узкий и длинный (чаще всего он около 4 метров) с легким карбоновым веслом. В профессиональной категории доски жесткие, а весла неразборные, потому что должны весить как можно меньше.
Из ошибок — не оставляйте надолго свою надувную доску под открытым солнцем на берегу, если не хотите услышать громкий «Бах!» и увидеть, что у нее там внутри.
И важный момент — повторим еще раз — спасательный жилет! Особенно если вы выходите на воду в ветер, волны или в новых для себя условиях — страховка должна быть обязательно, даже если кажется, что все спокойно.
А что с техникой? Как не перевернуться в первые пять минут?
Если цель — просто насладиться природой, тело само подскажет, как встать удобнее. Но если хочется длинных комфортных прогулок, чувствовать скорость и реализовать спортивные амбиции, здесь уже нужна помощь тренера и знакомство с техникой экономичного и эффективного гребка.
Основной принцип — подключать самые крупные группы мышц, работать всем телом, а не тянуть весло к себе руками. Всегда советую начинать с устойчивой позиции: ноги ставить примерно на ширине плеч, параллельно друг другу, колени слегка пружинят. Вес лучше распределять равномерно и держать корпус расслабленным — чем сильнее зажимаешься, тем легче потерять баланс. Сап любит спокойствие и ритм: чем ровнее и увереннее вы двигаетесь, тем устойчивее чувствуете себя на доске.
Почему личный рекорд — это еще не все
Как ты пришла к тому, чтобы тренировать других на сапе?
Больше 10 лет я работала тренером по физической подготовке и занималась многоборьем, так что тело у меня всегда было «готово ко всему». Благодаря этому и в сап-спорт я зашла сразу с призовых мест, а дальше все закрутилось само.
Сначала я просто глубоко погрузилась в технику: разбиралась, экспериментировала, находила нюансы. И каждый раз, когда видела со стороны, как кому-то можно улучшить результат, мне очень хотелось подсказать. Я подсказывала — и это работало! Теперь у меня уже своя команда — Paddle Pride, которую я готовлю к соревнованиям и сама представляю как спортсмен. Мы с ребятами тренируемся круглый год! (А когда открытая вода замерзает, переходим в теплый бассейн).
Когда ты понимаешь, что все не зря? Что для тебя самая большая награда как для тренера?
Мои ученики уже имеют в своих копилках и первые, и вторые, и третьи места. Но больше всего радует блеск в их глазах и уставшая улыбка после тренировки. Самая большая награда — когда они приводят ко мне своих детей, супругов и друзей. Так все вокруг заряжаются любовью к нашему спорту, к движению, к активности и к своему здоровью. В такие моменты я понимаю, что делаю что-то действительно нужное.
Интервью: Дарья Скаянская
Текст: Анна Емельянова
Комментарии (0)