О клипе на песню «Нимфы» — специально для Собака.ru:

Я стараюсь всегда создавать то, что меня действительно волнует, или то, где есть определенное напряжение. По сути, это желание войти с этим пространством в контакт, но на своих условиях. Я являюсь проекцией эпохи и, как практически все люди, завишу от цифрового пространства.

Мне было интересно исследовать взаимодействие мужчины и женщины вне контекста любви. Почему эти двое все равно притягиваются друг к другу, даже в такой странной, искусственной форме? Почему мы хотим показать себя неизвестному другому? Почему возникает зависимость? Почему эта симуляция не отталкивает, а иногда притягивает еще сильнее?

Меня очень интересует эта зона напряжения между настоящим и цифровым, между телом и чипом в компьютере. Постгуманизм и трансгуманизм — это то, с чем нам придется столкнуться уже в ближайшие 10-15 лет. Видео стало лишь способом исследовать это не в теории, а через образы и действие.