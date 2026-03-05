Экранизация одного из самых атмосферных треков альбома «Животное» — это высказывание о времени, в котором одиночество стало массовым фоном, а цифровая близость нормой. «О желании, которое продается как облегчение и возвращается пустотой. О власти, которая оборачивается сдачей. О человеке, который входит в сделку с телом и в итоге теряет себя», — говорит музыкант.
Тим Аминов
О клипе на песню «Нимфы» — специально для Собака.ru:
Я стараюсь всегда создавать то, что меня действительно волнует, или то, где есть определенное напряжение. По сути, это желание войти с этим пространством в контакт, но на своих условиях. Я являюсь проекцией эпохи и, как практически все люди, завишу от цифрового пространства.
Мне было интересно исследовать взаимодействие мужчины и женщины вне контекста любви. Почему эти двое все равно притягиваются друг к другу, даже в такой странной, искусственной форме? Почему мы хотим показать себя неизвестному другому? Почему возникает зависимость? Почему эта симуляция не отталкивает, а иногда притягивает еще сильнее?
Меня очень интересует эта зона напряжения между настоящим и цифровым, между телом и чипом в компьютере. Постгуманизм и трансгуманизм — это то, с чем нам придется столкнуться уже в ближайшие 10-15 лет. Видео стало лишь способом исследовать это не в теории, а через образы и действие.
Тим Аминов
О том, почему «Нимфы» — это «готическая русская сказка о цифровой близости». Специально для Собака.ru:
Мифологически нимфы — это вечно юные девы. Они обладают мудростью, целебными способностями, но могут наслать безумие. Также термин «нимфа» — это стадия развития, еще не окончательная форма. Существо уже активно, движется, питается, но еще не завершено. Для меня это метафора современного человека. Мы тоже находимся в промежуточной стадии, между телом и технологией, между биологией и машиной.
Готика здесь условная, скорее это нео-готика, происходящая в постсоветских интерьерах. Холод, нуар, состояние внутреннего напряжения и при этом очень классическая постановка кадра. Нимфы — это в первую очередь мифический, сказочный персонаж, поэтому вся наша история — сказка. Сказка ложь, да в ней намек (улыбается).
Использованные в материале фотографии сделаны Константином Коробкиным и Андреем Майкой.
18+
Комментарии (0)