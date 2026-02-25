В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль памяти художника Александра Рычкова-Галактионова

С 4 по 21 марта в Петербурге пройдут мероприятия третьего ARG Festival — проекта, посвященного творчеству художника Александра Рычкова-Галактионова. Фестиваль объединяет изобразительное искусство и музыку. В программу вошли девять концертов на пяти площадках.

Александр Рычков-Галактионов — живописец и график, автор концепции «энергетизма» в искусстве, участник более 40 выставок, в том числе зарубежных: в Бремене, Киеве и Бостоне. Работы Рычкова-Галактионова хранятся в Музее Академии художеств, Русском музе, музее-заповеднике «Царское село» и в частных коллекциях. Фестиваль ARG организует дочь художника, пианистка Анна Рычкова.

Наследие Рычкова-Галактионова представят в новой экспозиции, а также дополнят музыкальной программой. На площадках проекта выступят Илья Папоян, Олег Вайнштейн, Елизавета Украинская, Илья Козлов и Олеся Тертычная.

ПРОГРАММА

4 марта, 19:00 Открытие фестиваля и выставки Александра Рычкова-Галактионова / Резиденция А. В. Соловьева «Дом Ангелов» (проспект Медиков, 10к1)

6 марта, 18:00 Вокальный вечер «Портретное сходство. Герои романтических опер». Концерт класса Марии Литке / Библиотека имени Лермонтова (Литейный проспект, 17/19)

7 марта, 15:00 Фортепианный концерт Станислава Соловьева / Военно-морской музей императора Петра Великого (Площадь Труда, 5)

8 марта, 15:00 Праздничный концерт. Выступают Олеся Тертычная (флейта), Олег Ларирнов (альт), Дмитрий Еремин (виолончель), Елена Лебедева (фортепиано) / Резиденция А. В. Соловьева «Дом Ангелов» (проспект Медиков, 10к1)

10 марта, 19:00 Концерт учащихся Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова / Резиденция А. В. Соловьева «Дом Ангелов» (проспект Медиков, 10к1)

11 марта, 19:30 Вечер камерной музыки. Выступают Дмитрий Еремин (виолончель) и Анна Рычкова (фортепиано) / Центр искусства и музыки ЦГБ имени Маяковского (Невский проспект, 20)

15 марта, 15:00 Концерт Светланы Конновой и ее учеников / ​​​​​​​Резиденция А. В. Соловьева «Дом Ангелов» (проспект Медиков, 10к1)

16 марта, 15:00 Вокальный концерт «Что день грядущий мне готовит». В программе: Никита Козулин (тенор), Анна Рычкова (фортепиано) / ​​​​​​​Библиотека имени Лермонтова (Литейный проспект, 17/19)

19 марта, 18:00 Камерный концерт «Страницы русской музыки». На сцене — класс профессора Консерватории имени Римского-Корсакова Натальи Фроловой / ​​​​​​​Библиотека имени Лермонтова (Литейный проспект, 17/19)

21 марта, 19:00 Гала-концерт / ​​​​​​​Малый зал Филармонии (Невский проспект, 30)

Вход на мероприятия свободный.

12+