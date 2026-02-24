Виолончель Николая II и концертный рояль Рубинштейна: Музей музыки в Шереметевском дворце открывает залы с императорскими инструментами

Мультимедийная часть выставки воспроизводит звучание музыкальных экспонатов.
Постоянную экспозицию Музея музыки в Шереметевском дворце пополнили музыкальные инструменты семьи Романовых. Любимые медные духовые Александра III, игру «Квартет ксилофонов» и декорированную виолончель Николая II разместили в Парадной анфиладе дворца вместе с артефактами из художественных коллекций.
В музее уже работают залы «Музыкальные инструменты эпохи барокко», «Симфонический оркестр», «Древняя Греция в представлении XIX века», «От свистульки до органа», «Русские музыкальные инструменты» и «Ожерелье Шехеразады». Кураторы развивают драматургию музыкальной экспозиции в связке с архитектурой Фонтанного дома и предметами живописи. Для посетителей подготовили мультимедийный альбом, в котором можно послушать звуки раритетных инструментов.
Одна из новинок — инсталляция «Коронационный роговой оркестр». Роговую музыку изобрели в Петербурге в 1751 году, а впоследствии она звучала на коронациях Александра III и Николая II. Музыканты, подобно живому органу, создавали мелодию коллективным усилием, требующим невероятной точности и согласованности: каждый рог отвечал за отдельный звук. В коллекцию императорских инструментов вошли два роговых оркестра: старинные рога XVIII века, когда-то принадлежавшие великому князю Константину Павловичу, и полный коронационный состав.
Сейчас оба исторических комплекта экспонируют в полном объеме — более 150 рогов длиной от нескольких сантиметров до шести метров. Специально для музея музыканты «Русской роговой капеллы» Сергея Песчанского исполнили несколько произведений на подлинных инструментах XIX века. В залах можно услышать роговую музыку и увидеть фрагмент кинохроники коронации Николая II 1896 года, который озвучили роговой музыкой с документальной точностью.
В парадные залы дворца поместили инструменты, принадлежавшие нескольким поколениям семьи Романовых. В коллекции — любимые медные духовые Александра III, от детского рожка до большой оркестровой тубы. Особое место занимает роскошно декорированная виолончель Николая II: ее создал французский мастер Альбер Жако в знак признательности за инициативу императора по созыву первой Гаагской конференции. Впервые посетителям представят детскую музыкальную игру «Квартет ксилофонов», которую дарили детям Александра III.
Пространство Лепной гостиной обыграли как музыкальный салон, где собралась семья Екатерины II. Живописные портреты дополнили анимированной картиной Герхарда фон Кюгельхена «Семья Павла I», на которой домашние музицируют. В зале звучит мелодия арфы, а рядом с «оживленной» картиной разместили сам инструмент (он поступил в коллекцию из Эрмитажа!). В Белой гостиной, около портрета великой княгини Елены Павловны, стоит концертный рояль Антона Рубинштейна.
Императорские инструменты открыты для просмотра на набережной Фонтанки, 34. Билеты доступны в кассе и на сайте музея.
6+
