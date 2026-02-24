Виолончель Николая II и концертный рояль Рубинштейна: Музей музыки в Шереметевском дворце открывает залы с императорскими инструментами

Одна из новинок — инсталляция «Коронационный роговой оркестр». Роговую музыку изобрели в Петербурге в 1751 году, а впоследствии она звучала на коронациях Александра III и Николая II. Музыканты, подобно живому органу, создавали мелодию коллективным усилием, требующим невероятной точности и согласованности: каждый рог отвечал за отдельный звук. В коллекцию императорских инструментов вошли два роговых оркестра: старинные рога XVIII века, когда-то принадлежавшие великому князю Константину Павловичу, и полный коронационный состав.

Сейчас оба исторических комплекта экспонируют в полном объеме — более 150 рогов длиной от нескольких сантиметров до шести метров. Специально для музея музыканты «Русской роговой капеллы» Сергея Песчанского исполнили несколько произведений на подлинных инструментах XIX века. В залах можно услышать роговую музыку и увидеть фрагмент кинохроники коронации Николая II 1896 года, который озвучили роговой музыкой с документальной точностью.

В парадные залы дворца поместили инструменты, принадлежавшие нескольким поколениям семьи Романовых. В коллекции — любимые медные духовые Александра III, от детского рожка до большой оркестровой тубы. Особое место занимает роскошно декорированная виолончель Николая II: ее создал французский мастер Альбер Жако в знак признательности за инициативу императора по созыву первой Гаагской конференции. Впервые посетителям представят детскую музыкальную игру «Квартет ксилофонов», которую дарили детям Александра III.