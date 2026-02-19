Mader Nort дадут благотворительный концерт в поддержку театра «Особняк»

15 марта в независимом театре «Особняк» состоится благотворительный концерт музыкального объединения Mader Nort. Пианисты Ярослав Коваленко и Владислав Федоров исполнят минималистскую композицию Canto Ostinato нидерландского композитора Симеона Тен Хольта. Концерт проведут в поддержку театра «Особняк» и его художественного руководителя Дмитрия Поднозова: в декабре у Дмитрия диагностировали рак легких.

Актер Дмитрий Поднозов играет в театре («Фандо и Лис», «Кроткая», «Король умирает», «Так говорил Заратустра» в «Особняке») и снимается в кино («Кончится лето», «Комбинация», «Карамора»). В 2019 году номинирован на премию «Ника» за лучшую роль второго плана в фильме «Сердце мира».

Mader Nort — объединение молодых композиторов, выпускников консерватории. Музыканты-исследователи работают на стыке жанров. Именно исполнение Canto Ostinato стало точкой отсчета для объединения. В 2023 году их проект «minim» удостоили премии Сергея Курехина.

Сочинение Canto Ostinato, которое прозвучит на концерте, полностью состоит из модулей: из повторяющихся мотивов, которые интонируются каждым исполнителем по-разному. Об этой космической сложности почти невозможно догадаться — на слух композиция раскрывается своей простотой.

«Мы хотим, чтобы свет и невероятная красота, заложенные в этом произведении, помогли и нам, и вам преодолеть трудные времена. Кто-то в такие моменты ищет поддержки у высших сил, кто-то замирает, а мы хотим сыграть концерт — для себя, для вас и для всех, кому это может быть нужно», — говорят организаторы.

Концерт пройдет 15 марта в 19:00 на Каменноостровском, 55. Билеты в продаже на сайте театра. Рассадка свободная: цена зависит от суммы пожертвования.

16+