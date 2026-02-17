Île Thélème Ensemble едет в Петербург! Сочинения Мориса Равеля, Джорджа Крама и Алексея Ретинского исполнят в «Третьем месте»

Концерт «L'enigme du silence» состоится 20 февраля.
20 февраля в Белом зале особняка Гурьевых-Нарышкиных пройдет концерт московского камерного ансамбля Île Thélème Ensemble. В программе — произведения Мориса Равеля, Джорджа Крама и Алексея Ретинского. Французский импрессионизм, американский авангард и современная российская инструментальная музыка объединятся в звуках скрипки, виолончели и фортепиано.
Île Thélème Ensemble — музыкальный коллектив, возникший в 2020 году при одноименном арт-пространстве в Москве. Музыканты принимали участие в Дягилевском фестивале (Пермь), выступали в Московской филармонии, Концертном зале «Зарядье», ДК «Рассвет», на Новой сцене Александринского театра, в частной филармонии «Триумф». Ансамбль сотрудничает с Теодором Курентзисом, Бернхардтом Лангом, Полиной Осетинской.
Наталья Соколовская, фортепиано
В концерте 20 февраля примут участие Аяко Танабэ (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель), Татьяна Бикмухаметова (сопрано) и Наталья Соколовская (фортепиано). Музыканты выступят с 70-минутной программой.
Вечер откроют произведения французского композитора Мориса Равеля: прозвучат «Две еврейские мелодии» и Соната для скрипки и виолончели. Диалог эпох подхватывает музыка американца Джорджа Крама. Произведения «Четыре ноктюрна» и Соната для виолончели предстают как мерцающие звуковые ландшафты, балансирующие на грани слышимости. Программу замыкает Трио для скрипки, виолончели и фортепиано современного российского композитора Алексея Ретинского, работающего на стыке авангарда и минимализма.
«Для меня "L'enigme du silence" — это приглашение к редкому опыту внимательного вслушивания, когда тишина становится равноправным участником музыки. Нам хотелось бы создать атмосферу, где звук и пространство стали частью единой драматургии. 20 февраля в "Третьем месте" мы приглашаем слушателей стать соучастниками этого тонкого диалога», — делится Наталья Соколовская, художественный руководитель ансамбля.
Начало концерта в 19:30. Билеты в продаже на сайте «Третьего места».
0+
Комментарии (0)