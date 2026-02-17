Île Thélème Ensemble едет в Петербург! Сочинения Мориса Равеля, Джорджа Крама и Алексея Ретинского исполнят в «Третьем месте»

В концерте 20 февраля примут участие Аяко Танабэ (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель), Татьяна Бикмухаметова (сопрано) и Наталья Соколовская (фортепиано). Музыканты выступят с 70-минутной программой.

Вечер откроют произведения французского композитора Мориса Равеля: прозвучат «Две еврейские мелодии» и Соната для скрипки и виолончели. Диалог эпох подхватывает музыка американца Джорджа Крама. Произведения «Четыре ноктюрна» и Соната для виолончели предстают как мерцающие звуковые ландшафты, балансирующие на грани слышимости. Программу замыкает Трио для скрипки, виолончели и фортепиано современного российского композитора Алексея Ретинского, работающего на стыке авангарда и минимализма.

«Для меня "L'enigme du silence" — это приглашение к редкому опыту внимательного вслушивания, когда тишина становится равноправным участником музыки. Нам хотелось бы создать атмосферу, где звук и пространство стали частью единой драматургии. 20 февраля в "Третьем месте" мы приглашаем слушателей стать соучастниками этого тонкого диалога», — делится Наталья Соколовская, художественный руководитель ансамбля.

Начало концерта в 19:30. Билеты в продаже на сайте «Третьего места».

0+