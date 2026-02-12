Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Театр ТРУ» выпустил «Черную лихорадку» — мини-альбом в жанре пост-блэк

В 21-минутный EP вошли акустические версии песен из мюзикла о тяжелых формах зависимостей.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Театра ТРУ»

«Театр ТРУ» выпустил мини-альбом «Черная лихорадка» в жанре пост-блэк-метал. В меланхоличный релиз попали пять композиций: «Бледный конь», «Радостник», «Дурни несуразные», «Джастин» и лайв-версия песни «Дорогушка».

Изначально «Черная лихорадка» — мюзикл, акустические версии песен из которого и стали основой EP. По сюжету гражданин США Джастин Дуглас, страдающий тяжелыми формами зависимостей, оказывается на дне жизни. У него остается всего лишь два варианта: медленная смерть или реабилитация. Мать Джастина решает отправить его в Россию, которая на сцене раскрывается не физическим, а экзистенциальным пространством. Путь американца в экзистенциальную Россию сопровождается постоянной тряской черного баяна — «черной лихорадкой».

«Театр ТРУ» — негосударственный театр, основанный Александром Артемовым и Дмитрием Юшковым в 2010-м, «культурная аномалия и независимая группа». В 2020 году команда театра в лице режиссера и драматурга Александра Артемова и композитора Настасьи Хрущевой стала лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Среди их работ — спектакли-ярмарки и балеты-тексты, которые получили премию «Золотая маска».

Читайте также: Как «Театр ТРУ» стал самым ярким явлением андеграундной сцены Петербурга

В песнях из «Черной лихорадки» звучит вокал Елизаветы Блиновой. За бэк- и скрим-вокал отвечала актриса Кристина Скварек. На ударных играет Павел Кацуба, на бас-гитаре — Александр Артемов, на аккордеоне — Владимир Антипов.

Альбом доступен на стриминговых платформах.

