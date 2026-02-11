Игорь Бутман, Джеймс Моррисон и Лариса Долина выступят на гала-концерте фестиваля «Триумф джаза»

Джазовый и симфонический оркестры объединятся на сцене БКЗ «Октябрьский» 17 марта.
17 марта в Петербурге состоится гала-концерт XXVI Фестиваля «Триумф джаза». В этот вечер на сцене БКЗ «Октябрьский» Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана представит совместные программы с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром Ивана Рудина. Также в этот вечер выступит квартет австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.
В совместной программе джазового оркестра Бутмана и симфонического оркестра Рудина прозвучат композиции с альбома «Образы. Мусоргский и Бородин», фрагменты оперы «Кармен» Жоржа Бизе, «Вокализ» Рахманинова, а также избранные композиции из репертуара обоих коллективов.
Квартет Джеймса Моррисона — это свинг, яркая импровизация и ансамблевая слаженность. Моррисон владеет трубой, тромбоном, саксофоном и фортепиано. В составе коллектива также гитарист Уильям Моррисон, контрабасист Гарри Моррисон и ударник Гордон Ритмейстер. Зрители смогут услышать квартет и в камерной обстановке — в рамках клубной программы фестиваля 9, 10, 11 марта в Джаз-клубе Игоря Бутмана на канале Грибоедова.
В фестивале «Триумф джаза», основанном в 2001 году Бутманом, за два с половиной десятилетия успели поучаствовать Элвин Джонс, Гэри Бертон, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер. В этом году меломанов, помимо гала-концертов в Петербурге, Москве и Туле, ждет программа сольных представлений в Джаз-клубе Игоря Бутмана. 17 и 18 марта пройдут выступления Марка Гросса — альт-саксофониста из США, мастера хард-бопа и джазовой традиции, солиста оркестров Дюка Эллингтона, Роя Харгрова, Mingus Big Band.
Начало гала-концерта 17 марта в 19:00. Полная программа и информация о билетах доступны на сайте фестиваля.
6+
