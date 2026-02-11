Игорь Бутман, Джеймс Моррисон и Лариса Долина выступят на гала-концерте фестиваля «Триумф джаза»

17 марта в Петербурге состоится гала-концерт XXVI Фестиваля «Триумф джаза». В этот вечер на сцене БКЗ «Октябрьский» Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана представит совместные программы с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром Ивана Рудина. Также в этот вечер выступит квартет австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.

В совместной программе джазового оркестра Бутмана и симфонического оркестра Рудина прозвучат композиции с альбома «Образы. Мусоргский и Бородин», фрагменты оперы «Кармен» Жоржа Бизе, «Вокализ» Рахманинова, а также избранные композиции из репертуара обоих коллективов.

Квартет Джеймса Моррисона — это свинг, яркая импровизация и ансамблевая слаженность. Моррисон владеет трубой, тромбоном, саксофоном и фортепиано. В составе коллектива также гитарист Уильям Моррисон, контрабасист Гарри Моррисон и ударник Гордон Ритмейстер. Зрители смогут услышать квартет и в камерной обстановке — в рамках клубной программы фестиваля 9, 10, 11 марта в Джаз-клубе Игоря Бутмана на канале Грибоедова.