Петербургская филармония посвятит концерт памяти музыковеда Иосифа Райскина

28 марта в Большом зале Петербургской филармонии состоится концерт памяти Иосифа Генриховича Райскина. Историк музыки умер 7 февраля на 91-м году жизни.

На концерте прозвучит Десятая симфония Дмитрия Шостаковича. Иосиф Райскин был свидетелем ее первого исполнения 17 декабря 1953 года, а позже неоднократно вспоминал и рассказывал о том историческом концерте. 28 марта сочинение Шостаковича исполнит Госоркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. В программе первого отделения — Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Моцарта, солист — Энджел Вонг.

Музыковед, журналист, музыкальный критик, редактор, публицист Иосиф Райскин ушел из жизни после продолжительной болезни. 4 сентября 2025 года ему исполнилось 90 лет. Выпускник Ленинградского электротехнического института, Райскин связал жизнь с музыкой. Он вспоминал, что его первым симфоническим впечатлением стала премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года в Куйбышеве.

Позже Иосиф Генрихович был свидетелем и слушателем множества знаковых концертов, большая часть которых прозвучала в Ленинградской — Петербургской филармонии. В 2020 году значительная часть его статей вошла в книгу «Записки филарманьяка». До последних месяцев жизни, вопреки болезни, Райскин интересовался событиями музыкальной жизни Петербурга, исследовал творчество современных композиторов и был частым гостем концертов.

Вечер памяти начнется 28 марта в 20:00. Билеты в продаже на сайте филармонии.

6+