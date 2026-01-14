Юровский, Ургант и Васильев примут участие в первом исполнении всего цикла Шостаковича «Человеческая комедия» в России

Шостакович написал музыку к спектаклю «Человеческая комедия» в 1933–1934 годах. Это вторая и последняя партитура композитора, созданная в сотрудничестве с Театром имени Евгения Вахтангова.

Сочинение вошло в программу петербургского концерта по инициативе дирижера Дмитрия Юровского, неоднократно исполнявшего цикл на Западе. Ранее в России звучали и даже записывались лишь отдельные фрагменты «Человеческой комедии», так ряд номеров был включен в Балетные сюиты Шостаковича. Однако в полном варианте произведение 16 января исполнят в России впервые.