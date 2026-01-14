Юровский, Ургант и Васильев примут участие в первом исполнении всего цикла Шостаковича «Человеческая комедия» в России

16 января в Большом зале филармонии впервые в России прозвучит полная версия цикла Дмитрия Шостаковича по мотивам произведения Бальзака. Его исполнят симфонический оркестр институции под управлением Дмитрия Юровского, баритон Иван Васильев, а также актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.
Шостакович написал музыку к спектаклю «Человеческая комедия» в 1933–1934 годах. Это вторая и последняя партитура композитора, созданная в сотрудничестве с Театром имени Евгения Вахтангова.
Сочинение вошло в программу петербургского концерта по инициативе дирижера Дмитрия Юровского, неоднократно исполнявшего цикл на Западе. Ранее в России звучали и даже записывались лишь отдельные фрагменты «Человеческой комедии», так ряд номеров был включен в Балетные сюиты Шостаковича. Однако в полном варианте произведение 16 января исполнят в России впервые.
Во втором отделении концерта прозвучит «Фантастическая симфония» французского композитора Гектора Берлиоза. 10 марта 1847 года он лично дирижировал ее исполнением в зале Дворянского собрания в Петербурге (сейчас — Большой зал филармонии). Эта симфония вошла в историю музыки как первая программная. Автор подробно описал события, якобы происходящие от части к части с лирическим героем: молодой артист в припадке любовного отчаяния решает свести счеты с жизнью, но вместо смерти проваливается в забытье с видениями бала, шествия на казнь и Вальпургиевой ночи.
Билеты на концерт продают в кассах и на сайте филармонии.
6+
