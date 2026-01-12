Ильдар Абдразаков, Ольга Бородина, Цветана Омельчук и другие оперные звезды выступят на сценах Мариинского в январе

15 января на ту же сцену в постановке музыкального блокбастера Джузеппе Верди «Аттила» в титульной партии выйдет Ильдар Абдразаков. Спектакль пройдет под управлением Валерия Гергиева. А 17 января тенор с мировым именем выступит снова уже в вечернем спектакле «Итальянка в Алжире», где исполнит свою коронную партию бея Мустафы. Оперу Джоаккино Россини вместе с Абдразаковым представят Цветана Омельчук, Борис Степанов, Юлия Сулейманова, Анна Князева, Сергей Романов и Мирослав Молчанов. За клавесином — Яна Гранквист.

18 января вновь на сцене Мариинского-2 смотрим дневной показ светоча романтического бельканто — оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». В сценическом воплощении итальянской команды режиссера Андреа Де Роза выступит в титульной партии солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Самира Галимова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Кристиан Кнапп.