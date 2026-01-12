Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ильдар Абдразаков, Ольга Бородина, Цветана Омельчук и другие оперные звезды выступят на сценах Мариинского в январе

До конца месяца слушаем солистов труппы и приглашенных артистов на главной театральной сцене города. Save the date! 

Михаил Вильчук

Михаил Вильчук

14 января на сцене Мариинского-2 прозвучит опера Петра Чайковского «Пиковая дама» на либретто Модеста Чайковского по повести Александра Пушкина. Спектакль в постановке Алексея Степанюка покажут в память дирижера Мариса Янсонса. Под управлением Валерия Гергиева солируют Олег Долгов, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Ольга Бородина, Роман Бурденко и Игорь Головатенко.

Фото: Александр Нефф

Фото: Наташа Разина

15 января на ту же сцену в постановке музыкального блокбастера Джузеппе Верди «Аттила» в титульной партии выйдет Ильдар Абдразаков. Спектакль пройдет под управлением Валерия Гергиева. А 17 января тенор с мировым именем выступит снова уже в вечернем спектакле «Итальянка в Алжире», где исполнит свою коронную партию бея Мустафы. Оперу Джоаккино Россини вместе с Абдразаковым представят Цветана Омельчук, Борис Степанов, Юлия Сулейманова, Анна Князева, Сергей Романов и Мирослав Молчанов. За клавесином — Яна Гранквист.

18 января вновь на сцене Мариинского-2 смотрим дневной показ светоча романтического бельканто — оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». В сценическом воплощении итальянской команды режиссера Андреа Де Роза выступит в титульной партии солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Самира Галимова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Кристиан Кнапп.

Наташа Разина

20 января на исторической сцене слушаем последнюю оперу Джакомо Пуччини «Турандот» по мотивам сказки Карло Гоцци. В титульной партии в постановке Шарля Рубо выйдет солистка Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Элен Егиазарян. А в роли Лиу выступит приглашенная солистка Мариинского театра Марина Шахдинарова. За пультом — Валерий Гергиев.

21 января в Мариинском-2 снова прозвучит Верди. Под управлением Валерия Гергиева на сцену в спектакле «Отелло» выйдут Альбина Шагимуратова и солист Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна (Ереван) Ованнес Айвазян.

