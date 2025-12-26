Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Как рождается музыка будущего? В Петербурге запускают международный лейбл с уклоном на синтетические формы медиаискусства

В программе запуска — презентация, профессиональная дискуссия и два аудио-визуальных перформанса.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой лейбла

28 декабря в «лекторий порт» «Севкабеля» стартует международный аудиовизуальный проект — лейбл MEDIASPANK — международную платформу для авторов, работающих с live audiovisual. Новый проект смещает фокус с классического и посвящает инновациям и синтетическим формам медиаискусства. Ранее сообщество существовало с 2015 года в формате live audiovisual. MEDIASPANK создает среду для гибридных и экспериментальных подходов: от саунд-арта с многоканальными акустическими системами и авангардной электроники до практик интенсивного слушания, кинетической хореографии и других междисциплинарных направлений.

«Мы развиваем децентрализованное сообщество художников, для которых важны художественный процесс и технологические инновации. Гибридные релизы развиваются в контексте интердисциплинарного
искусства и направлены на расширение языка аудиовизуальных практик. MEDIASPANK формирует децентрализованное сообщество художников, не привязанное к географической точке. Идентичность лейбла выстраивается вокруг исследовательского подхода, технологических инноваций и разработки аудиовизуального синтеза. Комьюнити объединяет участников, для которых художественный процесс является первичным.

Шоукейсы участников лейбла — это живые премьеры аудиовизуальных перформансов, на которых художники демонстрируют авторские методы работы в реальном времени. Лейбл также выпускает цифровые A/V-релизы, разрабатывая специальный формат, который учитывает особенности восприятия и сложную многослойную структуру таких произведений. Таким образом, издательская деятельность MEDIASPANK расширяет возможности для документации и распространения современных аудиовизуальных практик.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой лейбла

На презентации основатель лейбла Андре Свибович расскажет о принципах работы MEDIASPANK и о планах выхода на международный уровень. После вступительного слова состоится дискуссия «Перспективы аудиовизуального искусства» с экспертами: куратором и директором Центра Art & Science Университета ИТМО Ольгой Вад, художником и куратором стамбульской студии Deco Дарьей Шкелёвой, медиахудожником Алексеем Лизуновым и руководителем Центра электроакустической музыки Московской консерватории, а также композитором Николаем Поповым. Вход на дискуссию и презентацию лейбла бесплатный, но по регистрации. 

Вечер завершится концертной программой. Художница kraaa (Виктория Харкевич) представит звуковой перформанс в полной темноте и научит практике глубоко слушания. Кульминацией вечера станет премьера аудиовизуального лайва «STEREO» от основателя лейбла Svibovitch. Это абстрактный синестетический проект, который исследует взаимовлияние цвета, звука и образа.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: