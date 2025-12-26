Как рождается музыка будущего? В Петербурге запускают международный лейбл с уклоном на синтетические формы медиаискусства

28 декабря в «лекторий порт» «Севкабеля» стартует международный аудиовизуальный проект — лейбл MEDIASPANK — международную платформу для авторов, работающих с live audiovisual. Новый проект смещает фокус с классического и посвящает инновациям и синтетическим формам медиаискусства. Ранее сообщество существовало с 2015 года в формате live audiovisual. MEDIASPANK создает среду для гибридных и экспериментальных подходов: от саунд-арта с многоканальными акустическими системами и авангардной электроники до практик интенсивного слушания, кинетической хореографии и других междисциплинарных направлений.

«Мы развиваем децентрализованное сообщество художников, для которых важны художественный процесс и технологические инновации. Гибридные релизы развиваются в контексте интердисциплинарного

искусства и направлены на расширение языка аудиовизуальных практик. MEDIASPANK формирует децентрализованное сообщество художников, не привязанное к географической точке. Идентичность лейбла выстраивается вокруг исследовательского подхода, технологических инноваций и разработки аудиовизуального синтеза. Комьюнити объединяет участников, для которых художественный процесс является первичным.

Шоукейсы участников лейбла — это живые премьеры аудиовизуальных перформансов, на которых художники демонстрируют авторские методы работы в реальном времени. Лейбл также выпускает цифровые A/V-релизы, разрабатывая специальный формат, который учитывает особенности восприятия и сложную многослойную структуру таких произведений. Таким образом, издательская деятельность MEDIASPANK расширяет возможности для документации и распространения современных аудиовизуальных практик.