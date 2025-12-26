Как рождается музыка будущего? В Петербурге запускают международный лейбл с уклоном на синтетические формы медиаискусства

В программе запуска — презентация, профессиональная дискуссия и два аудио-визуальных перформанса.
28 декабря в «лекторий порт» «Севкабеля» стартует международный аудиовизуальный проект — лейбл MEDIASPANK — международную платформу для авторов, работающих с live audiovisual. Новый проект смещает фокус с классического и посвящает инновациям и синтетическим формам медиаискусства. Ранее сообщество существовало с 2015 года в формате live audiovisual. MEDIASPANK создает среду для гибридных и экспериментальных подходов: от саунд-арта с многоканальными акустическими системами и авангардной электроники до практик интенсивного слушания, кинетической хореографии и других междисциплинарных направлений.
«Мы развиваем децентрализованное сообщество художников, для которых важны художественный процесс и технологические инновации. Гибридные релизы развиваются в контексте интердисциплинарного
искусства и направлены на расширение языка аудиовизуальных практик. MEDIASPANK формирует децентрализованное сообщество художников, не привязанное к географической точке. Идентичность лейбла выстраивается вокруг исследовательского подхода, технологических инноваций и разработки аудиовизуального синтеза. Комьюнити объединяет участников, для которых художественный процесс является первичным.
Шоукейсы участников лейбла — это живые премьеры аудиовизуальных перформансов, на которых художники демонстрируют авторские методы работы в реальном времени. Лейбл также выпускает цифровые A/V-релизы, разрабатывая специальный формат, который учитывает особенности восприятия и сложную многослойную структуру таких произведений. Таким образом, издательская деятельность MEDIASPANK расширяет возможности для документации и распространения современных аудиовизуальных практик.
На презентации основатель лейбла Андре Свибович расскажет о принципах работы MEDIASPANK и о планах выхода на международный уровень. После вступительного слова состоится дискуссия «Перспективы аудиовизуального искусства» с экспертами: куратором и директором Центра Art & Science Университета ИТМО Ольгой Вад, художником и куратором стамбульской студии Deco Дарьей Шкелёвой, медиахудожником Алексеем Лизуновым и руководителем Центра электроакустической музыки Московской консерватории, а также композитором Николаем Поповым. Вход на дискуссию и презентацию лейбла бесплатный, но по регистрации.
Вечер завершится концертной программой. Художница kraaa (Виктория Харкевич) представит звуковой перформанс в полной темноте и научит практике глубоко слушания. Кульминацией вечера станет премьера аудиовизуального лайва «STEREO» от основателя лейбла Svibovitch. Это абстрактный синестетический проект, который исследует взаимовлияние цвета, звука и образа.
