Музыка

Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит «Золушку» Прокофьева

Музыканты сыграют практически полную партитуру балета (с концертными купюрами), написанную Прокофьевым в 1940-х годах.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna. Фото: Лилия Ольховая

«Золушка» Прокофьева — это такое тоскливое счастье. Никто не мог соединить в легкой музыке два этих чувства — тоску и радость — так пронзительно, как Прокофьев. Вспомните гениальную сцену свадебного финала — как радостно и грустно там. Это ностальгия по потерянному раю», — комментирует Курентзис.

29 декабря в Большом зале филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит партитуру балета «Золушка» Сергея Прокофьева в концертной версии. Она прозвучит также в Москве 25 и 26 декабря в Концертном зале им. Чайковского и Большом зале консерватории.

«Золушка» — знаковое произведение в карьере Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. История коллектива тесно связана с этим сочинением. Впервые оркестр столкнулся с ним в 2006 году в Новосибирске, тогда постановка хореографа Кирилла Симонова получила «Золотую маску». Спустя ровно 10 лет, новая версия Алексея Мирошниченко с musicAeterna в Перми была удостоена сразу трех премий «Золотая маска». Критики отмечали, что оркестр стал равноправным действующим лицом в этой версии постановки. 

