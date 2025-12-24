В канун Нового года в Мариинском театре прозвучит опера-феерия Родиона Щедрина «Рождественская сказка»

Ее исполнят пять раз к 10-летию премьеры. Готовимся смотреть костюмированную (200 луков!) сказку с по-современному ироничным сюжетом.
30 и 31 декабря (в 13:00 и 18:00), а также днем и вечером 2 января на сцене Мариинского-2 прозвучит опера «Рождественская сказка» Родиона Щедрина. Сочинение, написанное специально для репертуара театра, исполнят к 10-летию премьеры.
30 декабря ведущие партии исполнят Анна Денисова, Екатерина Сергеева, Лариса Елина, Анна Кикнадзе, Глеб Перязев, Александр Михайлов, Олег Сычев и Сергей Романов.
31 декабря в 13:00 — Кристина Гонца, Варвара Соловьева, Лариса Юдина, Марина Марескина, Дмитрий Григорьев, Станислав Леонтьев, Григорий Карасев, Владимир Мороз. Вечером того же дня на сцену выйдут Пелагея Куренная, Екатерина Сергеева, Лариса Юдина, Наталья Евстафьева, Глеб Перязев, Александр Михайлов, Михаил Колелишвили и Сергей Романов.
Опера написана в 2015 году по мотивам сказки чешской писательницы Божены Немцовой «О двенадцати месяцах» (в переводе Николая Лескова) с элементами русских народных сказок. Композитор называл ее «оперой-феерией» — «зеркальным отражением» балета «Щелкунчик» на русский лад и посвятил Валерию Гергиеву и Мариинскому театру.
В основе партитуры — сложные вокальные партии и необычные инструменты, такие как маримба, челеста и домра. А в традиционный (Замарашка-Золушка) сюжет вплетены ироничные комментарии на актуальные темы: политики, санкций, коррупции и потребительства.
Действие происходит 31 декабря. Мачеха и её дочь Злыдня отправляют падчерицу Замарашку в зимний лес за фиалками для капризной Царицы. Замерзающую героиню находят братья-месяцы. Ради неё Апрель ненадолго сменяет Декабрь, и в лесу расцветают цветы, после чего мачеха с дочерью пытаются присвоить награду.
Режиссером-постановщиком выступил Алексей Степанюк, а декорации и визуальное решение создал художник Александр Орлов, а также костюмер (200 образов!) Ирина Чередникова.
6+
