В канун Нового года в Мариинском театре прозвучит опера-феерия Родиона Щедрина «Рождественская сказка»

Опера написана в 2015 году по мотивам сказки чешской писательницы Божены Немцовой «О двенадцати месяцах» (в переводе Николая Лескова) с элементами русских народных сказок. Композитор называл ее «оперой-феерией» — «зеркальным отражением» балета «Щелкунчик» на русский лад и посвятил Валерию Гергиеву и Мариинскому театру.

В основе партитуры — сложные вокальные партии и необычные инструменты, такие как маримба, челеста и домра. А в традиционный (Замарашка-Золушка) сюжет вплетены ироничные комментарии на актуальные темы: политики, санкций, коррупции и потребительства.

Действие происходит 31 декабря. Мачеха и её дочь Злыдня отправляют падчерицу Замарашку в зимний лес за фиалками для капризной Царицы. Замерзающую героиню находят братья-месяцы. Ради неё Апрель ненадолго сменяет Декабрь, и в лесу расцветают цветы, после чего мачеха с дочерью пытаются присвоить награду.

Режиссером-постановщиком выступил Алексей Степанюк, а декорации и визуальное решение создал художник Александр Орлов, а также костюмер (200 образов!) Ирина Чередникова.

6+