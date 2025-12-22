Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Группа Queen выпустит ранее неизданный трек

«Not For Sale» была записана еще в прошлом веке — в 1974 году — для второго студийника Queen II, но так и не вошла в финальный трек-лист.

Photo by Rogers/Express/Getty Images

Спустя более 50 лет выпуск сингла анонсировал гитарист коллектива Брайан Мэй. Композицию представят на рождественском спешле его авторской радиопрограммы Planet Rock. 

«Возможно, люди слышали пиратскую версию песни Not for Sale (Polar Bear) группы Smile. Эта песня имеет очень давнюю историю, но, насколько мне известно, никто никогда не слышал эту версию», — добавил Мэй.

На данный момент работа над «Not For Sale» все еще продолжается, а в будущем композиция войдет в обновленную версию Queen II, которую планируют выпустить уже в следующем году. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: