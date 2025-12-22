Группа Queen выпустит ранее неизданный трек

Спустя более 50 лет выпуск сингла анонсировал гитарист коллектива Брайан Мэй. Композицию представят на рождественском спешле его авторской радиопрограммы Planet Rock.

«Возможно, люди слышали пиратскую версию песни Not for Sale (Polar Bear) группы Smile. Эта песня имеет очень давнюю историю, но, насколько мне известно, никто никогда не слышал эту версию», — добавил Мэй.

На данный момент работа над «Not For Sale» все еще продолжается, а в будущем композиция войдет в обновленную версию Queen II, которую планируют выпустить уже в следующем году.